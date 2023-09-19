إصابة وزيري الدفاع والمالية الألمانيين بـ كوفيد 19



أصيب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، ووزير المالية كريستيان ليندنر بـ "كوفيد-19".

وتم إلغاء مواعيد ليندنر الشخصية للأيام المقبلة لكنه سيواصل العمل من المنزل.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في وقت سابق إن بيستوريوس مصاب بكوفيد-19 وإنه لن يتمكن من حضور اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية التي تقودها الولايات المتحدة في رامشتاين بألمانيا اليوم الثلاثاء.

وسيجتمع ضباط عسكريون رفيعو المستوى ووزراء دفاع من العديد من الدول في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في جنوب غرب ألمانيا لمناقشة المزيد من المساعدة لأوكرانيا في معركتها ضد الغزو الروسي.