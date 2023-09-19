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نكهة التراث

9/19/2023 4:38:42 AM
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((صناعة اللبن)) من الحرف القديمة التي أجادتها المرأة الإماراتية، وتمثل جزءاً من الموروث الثقافي والاجتماعي، وهي نشاط مارسته نساء أهل البر والساحل.

وفي الصورة، مريم سعيد الواجف المزروعي، رئيسة اللجنة النسائية في فريق البرزة لتنظيم وإدارة الفعاليات التراثية، من منطقة وادي العيم برأس الخيمة، تعرض الطريقة التقليدية لصنع اللبن.

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