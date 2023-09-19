نكهة التراث
التاريخ
9/19/2023 4:38:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
((صناعة اللبن)) من الحرف القديمة التي أجادتها المرأة الإماراتية، وتمثل جزءاً من الموروث الثقافي والاجتماعي، وهي نشاط مارسته نساء أهل البر والساحل.
وفي الصورة، مريم سعيد الواجف المزروعي، رئيسة اللجنة النسائية في فريق البرزة لتنظيم وإدارة الفعاليات التراثية، من منطقة وادي العيم برأس الخيمة، تعرض الطريقة التقليدية لصنع اللبن.
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