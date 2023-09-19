جدارية اليوله في عجمان

((اليوله)) واحدة من مفردات التراث الإماراتي الأصيلة، التي تحظى باهتمام المجتمع وتنظم الدولة المسابقات والمنافسات التراثية للحفاظ عليها. وفي الصورة، سيدة تلتقط صورة لجدارية في المنطقة التراثية بإمارة عجمان تصور طفلاً إماراتياً يؤدي رقصة اليوله بخفة وبراعة.

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