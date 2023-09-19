جدارية اليوله في عجمان
التاريخ
9/19/2023 4:38:42 AM
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((اليوله)) واحدة من مفردات التراث الإماراتي الأصيلة، التي تحظى باهتمام المجتمع وتنظم الدولة المسابقات والمنافسات التراثية للحفاظ عليها. وفي الصورة، سيدة تلتقط صورة لجدارية في المنطقة التراثية بإمارة عجمان تصور طفلاً إماراتياً يؤدي رقصة اليوله بخفة وبراعة.
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