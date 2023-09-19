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الفخار.. فنون فريدة

9/19/2023 4:38:42 AM
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تمثل صناعة الفخار، أحد ألوان وسياقات الحرف التقليدية، المهمة، التي ارتبطت بحياة الناس في مجتمع دولة الإمارات منذ القدم، وهي لا تزال حاضرة تنبض بفنون الإحياء والتجديد بفضل جهود ورعاية الدولة بالتعاون مع شتى المؤسسات المجتمعية. وفي الصورة أحد الحرفيين وهو يقوم بوضع اللمسات النهائية على قطعة فخارية أبدعها، وذلك ضمن برامج وفعاليات نادي تراث الإمارات في أرض المعارض بأبوظبي.

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