الفخار.. فنون فريدة
التاريخ
9/19/2023 4:38:42 AM
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تمثل صناعة الفخار، أحد ألوان وسياقات الحرف التقليدية، المهمة، التي ارتبطت بحياة الناس في مجتمع دولة الإمارات منذ القدم، وهي لا تزال حاضرة تنبض بفنون الإحياء والتجديد بفضل جهود ورعاية الدولة بالتعاون مع شتى المؤسسات المجتمعية. وفي الصورة أحد الحرفيين وهو يقوم بوضع اللمسات النهائية على قطعة فخارية أبدعها، وذلك ضمن برامج وفعاليات نادي تراث الإمارات في أرض المعارض بأبوظبي.
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