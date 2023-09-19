فرحة وطن
التاريخ
9/19/2023 4:38:41 AM
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احتفى برج خليفة، أمس، بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، سالماً ومكللاً بالفخر والنجاحات المتفردة، إلى أرض الوطن، وذلك بعدما حقق إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم الإمارات إقليمياً وعالمياً أول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، دامت 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وتضمنت إجراء تجارب علمية رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.
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