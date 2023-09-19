احتفى برج خليفة، أمس، بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، سالماً ومكللاً بالفخر والنجاحات المتفردة، إلى أرض الوطن، وذلك بعدما حقق إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم الإمارات إقليمياً وعالمياً أول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، دامت 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وتضمنت إجراء تجارب علمية رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.