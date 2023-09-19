آبل توسع الفارق بين الفئة العادية وفئة برو في آيفون 15

أظهر أحدث جيل من الهاتف الذكي آيفون الذي أطلقته شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل في الأسبوع الماضي أنه كلما زاد الثمن الذي يدفعه المستهلك للحصول على الفئة آيفون برو 15 كلما استمتع بالمزيد من المزايا مقارنة بمن يشتري الفئة العادية آيفون 15.

وإلى جانب الكاميرات الأقوى والشاشات الأكبر

فإن الفئة برو الأغلى ثمنا من الهاتف آيفون 15

ستكون مزودة بجسم خارجي من التيتانيوم ومعالج فائق القوة

يؤدي إلى تحسن هائل في جودة عرض الصور والفيديوهات، بحسب ما أعلنته آبل.

في الوقت نفسه فإن الميزة الجديدة الأكثر أهمية في الجيل الجديد من آيفون والموجودة في كل الفئات هي فتحة الشاحن من النوع سي، والتي تتيح استخدام شواحن أي هواتف أخرى في شحن هاتف آيفون.

كما زودت أبل

الفئة الأغلى من الهاتف آيفون 15 وهي فئة برو ماكس بخاصية جديدة تماما وهي إمكانية التقريب 5 إكس.

وهناك خاصية أخرى وصلت قبل شهور قليلة قبل إطلاق آبل لنظارة الواقع الافتراضي، حيث ستكون كاميرا آيفون برو

قادرة على التقاط صور ثلاثية الأبعاد، والتي يمكن للمستخدم إضافة نفسه إليه عبر الجهاز.

في الوقت نفسه فإن الابتكارات في نسخة العام الماضي من هواتف آيفون برو

وصلت الآن في الفئة القياسية من جيل العام الحالي. وتم تزويد الهاتف القياسي آيفون15 بوحدة استشعار صور بقدرة 48 ميجابيكسل

لتقديم صور تحتوي على قدر أكبر من التفاصيل وما يطلق عليه منطقة مسحة العرض "دايناميك أيلاند".

ويباع الهاتف الجديد آيفون15 بسعر 949 يورو في أوروبا وهو ما يقل بمقدار 50 يورو عن الجيل السابق آيفون 14، في حين يباع في الولايات المتحدة بسعر 799 دولار. ويباع الهاتف آيفون برو في أوروبا بسعر 1199 يورو وفي الولايات المتحدة بسعر 999 دولار وهو ما يقل بمقدار 100 يورو عن آيفون 14 برو. أما الفئة الأكبر برو ماكس فظل سعرها ثابت ويبلغ 1449 يورو في أوروبا و1199 دولارا في الولايات المتحدة.



