غوغل تطور منصة ذكاء اصطناعي تفوق قوة «شات جي.بي.تي4» 5 مرات

تطور شركة التكنولوجيا الأمريكية أداة ذكاء صناعي توليدي تفوق قوتها قوة أحدث إصدار من منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي المنافسة شات شات جي.بي.تي4 بخمس مرات.

ومن المنتظر أن تصل قوة منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي لغوغل إلى 20 مرة من قوة شات جي.بي.تي4

بنهاية العام المقبل بحسب شركة سيمي أنالاسيز لأبحاث أشباه الموصلات.

وفي تقرير نشرته سيمي انالاسيز في نهاية الشهر الماضي عن نشاط شركة غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي قالت "لقد استيقظ العملاق النائم" في إشارة إلى أن الشركة الأمريكية العملاقة تركت الساحة في البداية لشركات جديدة منافسة مثل أوبن أيه.آي وميدجورني.

في الوقت نفسه ترجح شركة سيمي انالاسيز أن ترفض غوغل المملوكة لمجموعة ألفابيت

طرح منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي جيمني فائقة القوة للاستخدام العام لأن مثل هذه الخطوة ستحيد "نموذج أعمالها الحالي وتفوقها الابتكاري".

وقال مركز أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي "سنتر فور أيه.آي سيفتي"، رغم أن شركة أوبن أيه.آي المطورة لمنصة شات جي.بي.تي

تسبق غوغل حاليا "لعدة سنوات"

في مجال الذكاء الاصطناعي فإن غوغل ستزيد استثماراتها بشدة في هذا المجال لكي تعوض تأخرها.

ويرى المركز أن غوغل تستطيع زيادة إنفاقها بسرعة لتحقيق التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي بفضل قدراتها المالية الضخمة.

في الوقت نفسه فإن الانتشار السريع لنماذج اللغة الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي منذ أواخر 2022 أثار مخاوف الكثيرين من أن تصبح تطبيقات الذكاء الاصطناعي خطرا على البشرية في مجالات عديدة.