«تيك توك» يقر سياسة جديدة لطمأنة المستخدمين الأوروبيين بشأن بياناتهم

أقر تطبيق «تيك توك» لمقاطع الفيديو القصيرة سياسة جديدة لطمأنة المستخدمين الأوروبيين بأن بياناتهم سوف تبقى في أوروبا، وذلك بعدما أصدرت حكومات عدة تحذيرات من أجل محو التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وقالت الشركة في بيان صدر في سبتمبر الجاري إنها فتحت مركزاً جديداً للبيانات في إيرلندا، وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف في أوروبا بشأن إمكانية وصول الصين لبيانات المستخدمين، كما أنها بدأت في نقل البيانات من المستخدمين الأوروبيين للموقع الذي تم تدشينه أخيراً.

وكانت المفوضية الأوروبية وحكومات أوروبية عدة والولايات المتحدة قد حظرت استخدام التطبيق الشهير على هواتف العاملين لديها بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية واستخدام البيانات.

وتخشى الهيئات الحكومية في الغرب من أن السلطات الصينية يمكن أن تسيئ استخدام التطبيق، الذي تمتلكه شركة «بايت دانس» الصينية.

ويبلغ عدد مستخدمي تيك توك أكثر من مليار مستخدم حول العالم، ويتم استخدامه على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يؤجج مخاوف بشأن إحتمالية استخدام السلطات والاستخبارات الصينية للتطبيق لجمع معلومات من المستخدمين أو لبسط النفوذ.

ويرفض تيك توك دائما المخاوف المتعلقة بإمكانية وصول الحكومة الصينية لبيانات المستخدمين، ويؤكد أنه لم يتلق أبدا أي طلبات من المسؤولين الصينيين بالحصول على بيانات، مضيفا أنه لن ينصاع أبدا لأي من هذه الطلبات، حيث أنه لا يوجد أساس قانوني لذلك.

وأكدت الشركة مجددا في أحدث بياناتها بشأن خصوصية البيانات أنها لن ترسل «أبدأ» بيانات للصين. وقد بذل تطبيق تيك في الولايات المتحدة جهودا مماثلة لتهدئة مخاوف الحكومة.

ويشار إلى أن هناك مركزا ثانيا للبيانات في إيرلندا وآخر في النرويج مازالا قيد الانشاء. ويتعين أن يكون المركزان جاهزين للعمل بحلول نهاية عام 2024.

ويشار إلى أنه كان يتم تخزين بيانات المستخدمين الأوروبيين سابقا في سنغافورة والولايات المتحدة.

ويسعى تطبيق تيك توك لكسب الثقة في أوروبا من خلال ما يطلق عليه «بروجيكت كلوفر» الذي يهدف لإظهار أن الوصول للبيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين يتم بصورة منظمة وشفافة بشكل صارم.

ويقول التطبيق إن شركة «ان سي سي جروب» التي تعد شركة بريطانية مستقلة للأمن السيبراني تشرف على النظام.

وقال ستيفن بالي رئيس شركة «ان سي سي جروب» «هدفنا هو التدقيق والاشراف والطمأنينة، وهذا يعني أنه يمكن لمستخدمي المنصات في أوروبا والمملكة المتحدة أن يكون لديهم ثقة في معايير أمن البيانات المعززة التي يتبعها تطبيق تيك توك، والتي تتجاوز متطلبات الجهات التنظيمية الأوروبية».

وبخلاف شركة «ان سي سي جروب»، لم تخضع سياسة البيانات الجديدة التي يتبعها تطبيق تيك توك حتى الآن للتدقيق من جانب خبراء أمن البيانات، حيث مازالت تفرض الدول الأوروبية حظرا يمنع العاملين الحكوميين من تنزيل التطبيق على هواتفهم المحمولة.

من ناحية أخرى، لم يتم استبعاد فرض حظر تام لتطبيق تيك توك على الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة. وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قد قالت في مارس الماضي إنها لا ترى حاجة لفرض حظر على تطبيق تيك توك في ألمانيا.

ويذكر أن مونتانا أصبحت أول ولاية أمريكية تحظر تطبيق تيك توك، عندما وقع الحاكم الجمهوري جريج جيانفورتي مشروع قانون ليصبح قانونا في مايو الماضي.

ورفعت منصة «تيك توك» دعوى قضائية لإلغاء الحظر الجديد الذي فرضته ولاية مونتانا الأمريكية.

وكتبت تيك توك على تويتر: «نحن نطعن على حظر تيك توك غير الدستوري في مونتانا لحماية أعمالنا ومئات الآلاف من مستخدمي تيك توك في مونتانا».

ويحظر القانون الجديد على متاجر التطبيقات تقديم تطبيق مشاركة الفيديو اعتبارا من أول يناير 2024 ويمنع تيك توك من العمل كنشاط تجاري في الولاية.