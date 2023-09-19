كيف تنام في دقيقتين بطريقة مذهلة؟

طريقة النوم العسكري هي تقنية نوم يمارسها الجيش الأمريكي لمساعدة الجنود على النوم تحت أي ظروف، بما في ذلك في ساحة المعركة.

وطوّر الجيش الأمريكي تقنية النوم لمساعدة الجنود المتعبين على النوم في أي وقت، حتى مع سماع أصوات طلقات نارية في الخلفية.

وتركز الطريقة

على استرخاء العضلات التدريجي، والتنفس العميق، والتخيل الموجه لتحقيق حالة الهدوء والسكينة

ستة أسابيع

وشارك مدرب اللياقة البدنية جاستن أجوستين كيفية القيام بذلك، ونصح بممارسة هذه التقنية كل ليلة لمدة ستة أسابيع.

وأوضح أن 96% من الأشخاص الذين يتقنونها قادرون على النوم خلال دقيقتين من إغلاق أعينهم، وفقا لصحيفة" إكسبريس".

وأضاف جاستين، الذي وصف هذه التقنية بأنها "مذهلة": "وفقًا لبحثي، تم تطوير هذه التقنية بشكل أساسي للطيارين المقاتلين الذين يحتاجون إلى 100 بالمائة من ردود أفعالهم وتركيزهم، والذي نعلم جميعًا أنه يتناقص مع قلة النوم."

طريقة النوم العسكرية

تهدئة جسمك والاسترخاء

1. أولاً، وفقًا لجوستن، أنت بحاجة إلى تهدئة جسمك والاسترخاء بشكل منهجي وإغلاق كل جزء من جسمك من الرأس إلى أخمص القدمين

وقال : ابدأ بإرخاء عضلات جبهتك. أرخِ عينيك وخديك وفكك وركز على تنفسك.

انزل إلى رقبتك وأكتافك، تأكد من أن كتفيك غير متوترتين. قم بإسقاطها إلى أدنى مستوى ممكن وحافظ على ذراعيك

إلى جانبك، بما في ذلك يديك وأصابعك.

وأضاف جاستن "تخيل هذا الإحساس الدافئ الذي ينتقل من رأسك إلى أطراف أصابعك."

تصفية ذهنك

- خذ نفسًا عميقًا وأخرجه ببطء، مع إرخاء صدرك وبطنك وصولاً إلى فخذيك وركبتيك وساقيك وقدميك.. قم بتصفية ذهنك من أي ضغوط.

التخيل الموجه

وأوصى جاستن بالتفكير في سيناريوهين:

- الاستلقاء في زورق في بحيرة هادئة، ولا يوجد فوقك سوى سماء زرقاء صافية.

- الاستلقاء على أرجوحة مخملية سوداء في غرفة حالكة السواد.

لا تفكر

وأضاف جاستن: "في أي وقت عندما تبدأ في التفكير في أي شيء آخر أو عندما تبدأ في تشتيت انتباهك، كرر هذه الكلمات لمدة عشر ثوانٍ - "لا تفكر". لا تفكر."