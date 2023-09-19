مقتل 17 شخصا جراء انهيارات أرضية في الكونغو الديمقراطية

مقتل 17 شخصا جراء انهيارات أرضية في الكونغو الديمقراطية
التاريخ
9/19/2023 4:38:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم إثر وقوع انهيارات أرضية بفعل الأمطار الغزيرة في شمال غربي الكونغو الديمقراطية.
ووقعت الكارثة على طول نهر الكونغو في بلدة "ليسال" في مقاطعة مونجالا شمال غربي البلاد، حيث كان الضحايا يعيشون في منازل بنيت عند سفح الجبل، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في أضرار جسيمة، بما في ذلك انهيار أرضي ابتلع عدة منازل.
كلمات دالة:
وحذّرت السلطات في الكونغو من أن عدد القتلى قد يرتفع في الوقت الذي يقوم فيه عمال الإنقاذ بفحص الأنقاض تحت المنازل المنهارة.
الكونغو الديمقراطية، انهيارات أرضية، ضحايا
MENAFN19092023000110011019ID1107096442
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.