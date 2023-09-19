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مقتل 17 شخصا جراء انهيارات أرضية في الكونغو الديمقراطية

9/19/2023 4:38:40 AM
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لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم إثر وقوع انهيارات أرضية بفعل الأمطار الغزيرة في شمال غربي الكونغو الديمقراطية.


ووقعت الكارثة على طول نهر الكونغو في بلدة "ليسال" في مقاطعة مونجالا شمال غربي البلاد، حيث كان الضحايا يعيشون في منازل بنيت عند سفح الجبل، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في أضرار جسيمة، بما في ذلك انهيار أرضي ابتلع عدة منازل.


وحذّرت السلطات في الكونغو من أن عدد القتلى قد يرتفع في الوقت الذي يقوم فيه عمال الإنقاذ بفحص الأنقاض تحت المنازل المنهارة.

كلمات دالة:
  • الكونغو الديمقراطية،
  • انهيارات أرضية،
  • ضحايا

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