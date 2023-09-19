تفقد أطرافها بعد وجبة سمك

أدت وجبة سمك تناولتها سيدة أمريكية إلى فقدانها أطرافها الأربعة، ذلك كونها غير مطهية جيداً، إذ تحول لون يديها ورجليها إلى اللون الأسود.

وحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة ((ميرور)) البريطانية، طبقاً لتقرير نشر في ((سكاي نيوز عربية))، أصيبت لورا باراخاس من ولاية كاليفورنيا بعدوى بكتيرية، بسبب عدم طهي سمك من نوع ((تيلابيا)) (بلطي) جيداً بعد شرائه من سوق محلية، في أواخر يوليو الماضي.

ويوم الخميس الفائت، أجبرت السيدة صاحبة الـ40 عاماً على الخضوع لعملية بتر لأطرافها لإنقاذ حياتها. ويقول الأطباء إن العدوى التي أصابت لورا كانت على الأرجح ناجمة عن بكتيريا ((فيبريو فولنيفيكاس))، التي تعيش في بيئات مائية، وحذرت منها مؤخراً مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه يتم الإبلاغ عن 150 و200 إصابة بهذه البكتيريا كل عام، ويموت واحد من كل 5 مصابين بالعدوى. وقالت خبيرة الأمراض المعدية ناتاشا سبوتسوود: ((يمكن أن تصاب بهذه البكتيريا حين تأكل شيئاً ملوثاً بها، أو بتعريض جرح أو وشم للماء الذي تنتشر فيه)).