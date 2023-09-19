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ركوب الأمواج رفقة ثعبان يكبّده 1500 دولار

9/19/2023 4:38:40 AM
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لم يدر في خلد مغامر أسترالي يحترف ركوب الأمواج، أن اصطحابه ((ثعبانه)) معه بينما يمارس رياضته تلك (كان يضعه حول رقبته)، سيكبده خسارة كبيرة، إذ رصدته الكاميرات في تلك الحالة، ومن ثم فُرضت عليه غرامة قدرها 1500 دولار.

وأثار مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الرجل وهو يمارس ركوب الأمواج، في غولد كوست الشهيرة في أستراليا، ردود فعل واسعة.

وبادرت السلطات إلى تغريمه بمبلغ 2322 دولاراً أسترالياً، إذ إنها، وإن أقرت بحقه في اقتناء هذا الثعبان من نوع ((موريليا سبيلوتا)) وتربيته، شددت على أنه يُمنَع، تحت أي ظرف من الظروف، إخراجه من المكان الذي سُجّل فيه، وحتى اصطحابه معه لركوب الأمواج.

وأوضحت وزارة البيئة في كوينزلاند، في بيان، أنّ ((اصطحاب ثعبان إلى مكان عام، يُلزم صاحبه الحصول على تصريح لهذا الغرض)).

وتابعت ((إنّ الثعابين حيوانات دمها بارد، ورغم قدرتها على السباحة، تتجنّب المياه عموماً))، مضيفةً ((كان يُحتمل أن يجد الثعبان المياه باردة جداً، في حين أنّ الثعابين الوحيدة التي يُفترض أن تكون في المحيط، هي ثعابين البحر)). وثعابين ((موريليا سبيلوتا)) موجودة في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، ويصل طولها إلى ثلاثة أمتار. ومع أنّها غير سامة، لكنّها تلتف حول فرائسها حتى تقتلها اختناقاً.

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