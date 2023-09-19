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دودة صغيرة تلتهم أفراد جنسها عند التوتر

9/19/2023 4:38:40 AM
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استنتج علماء أن الديدان الخيطية، تطور فماً عملاقاً، وتتغذى على ديدان أخرى تنتمي إلى عائلتها، حين توترها.

وقد أجرى الدراسة فريق البحث من معهد ماكس بلانك لعلم الأحياء التنموي بألمانيا، وجامعة إنديانا بالولايات المتحدة، ومعهد أبحاث الغابات باليابان، وذلك وفقاً لما بينه تقرير منشور في ((روسيا اليوم)).

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