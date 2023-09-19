دودة صغيرة تلتهم أفراد جنسها عند التوتر

دودة صغيرة تلتهم أفراد جنسها عند التوتر
التاريخ
9/19/2023 4:38:40 AM
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استنتج علماء أن الديدان الخيطية، تطور فماً عملاقاً، وتتغذى على ديدان أخرى تنتمي إلى عائلتها، حين توترها.
وقد أجرى الدراسة فريق البحث من معهد ماكس بلانك لعلم الأحياء التنموي بألمانيا، وجامعة إنديانا بالولايات المتحدة، ومعهد أبحاث الغابات باليابان، وذلك وفقاً لما بينه تقرير منشور في ((روسيا اليوم)).
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