جزيئات ذهب «مكهربة» لعلاج السرطان

جزيئات ذهب «مكهربة» لعلاج السرطان
التاريخ
9/19/2023 4:38:40 AM
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تمكن باحثون من استخدام جزيئات صغيرة من الذهب، مشحونة كهربائياً، لخداع الخلايا في أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً كي تقوم بتدمير نفسها، ويأمل هؤلاء أن يصبح العلاج متاحاً يوماً ما على شكل رذاذ.
وقام فريق العلماء، من جامعة نوتنغهام، بقيادة د. فرانكي روسون، على ما أفاد تقرير نشره موقع ((روسيا اليوم))، بتسخير قوة bio-antenna تميت الخلايا بشكل مبرمج، (خلايا الورم الأرومي الدبقي).
ويزعم العلماء أن هذا هو أول نهج علاجي كمي، يُظهر أنه يمكن القضاء على السرطان عن طريق إجراء تغييرات في بيولوجيا الخلايا على المستوى الكمي.
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