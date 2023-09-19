جزيئات ذهب «مكهربة» لعلاج السرطان

تمكن باحثون من استخدام جزيئات صغيرة من الذهب، مشحونة كهربائياً، لخداع الخلايا في أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً كي تقوم بتدمير نفسها، ويأمل هؤلاء أن يصبح العلاج متاحاً يوماً ما على شكل رذاذ.

وقام فريق العلماء، من جامعة نوتنغهام، بقيادة د. فرانكي روسون، على ما أفاد تقرير نشره موقع ((روسيا اليوم))، بتسخير قوة bio-antenna تميت الخلايا بشكل مبرمج، (خلايا الورم الأرومي الدبقي).

ويزعم العلماء أن هذا هو أول نهج علاجي كمي، يُظهر أنه يمكن القضاء على السرطان عن طريق إجراء تغييرات في بيولوجيا الخلايا على المستوى الكمي.