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مقتل 25 شخصاً في سقوط حافلة بواد في البيرو

9/19/2023 4:38:40 AM
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لقي 25 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب 34 آخرون بجروح إثر سقوط حافلتهم في واد بمنطقة هوانكافيليكا بجبال الأنديز في جنوب البيرو، بحسب ما أعلنت السلطات مساء الإثنين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ حصيلة الكارثة ارتفعت مساء الإثنين إلى "25 قتيلاً و34 جريحاً"، مشيرة إلى وجود طفلين على الأقلّ في عداد القتلى.
ووقع الحادث ليل الأحد-الإثنين عندما خرجت عن الطريق حافلة ركّاب على متنها أكثر من 50 شخصاً كانوا متجّهين من هوانتا في منطقة أياكوتشو إلى هوانكايو في منطقة خونين.

وخرجت الحافلة عن الطريق وسقطت أسفل الوادي قرب مجرى نهر.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الحافلة المدمّرة ملقاة على جانبها وبجانبها حطام متناثر وأغراض شخصية مبعثرة في كل مكان.

وقدّمت رئيسة البيرو دينا بولوارتي "تعازيها لأسر" الضحايا، وذلك في رسالة من نيويورك حيث تشارك في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبه، حضّ مؤتمر الأساقفة البيروفي الحكومة على "إجراء تحقيق جدّي" لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي 13 أغسطس، أدّى حادث مماثل في نفس المنطقة إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

وتتكرّر حوادث الطرق في البيرو، ويعزو خبراء سبب هذه الظاهرة إلى السرعة المفرطة وسوء صيانة الطرق، وبخاصة في الجبال.

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