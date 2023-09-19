نخبة من الكُتّاب يوقّعون أعمالهم بمنتدى الإعلام العربي الـ21

تستضيف الدورة الحادية والعشرون من "منتدى الإعلام العربي 2023" ثلاثة من الكُتّاب المبدعين لتوقيع أعمال مختارة من أحدث وأهم ما قدموا من كتابات وذلك في مقر الحدث الذي سينطلق في 26 سبتمبر الجاري وتستمر أعماله على مدار يومين في مدينة جميرا- دبي.

و أعربت د. ميثا بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة: "عن ترحيب المنتدى بنخبة من المبدعين الذين وجدت أعمالهم صدى كبيراً لدى القارئ العربي، وقالت: "سعياً لإضافة بُعد ثقافي للحدث الأبرز على ساحة الإعلام في المنطقة، ونظراً لما يمثله المؤلفون المشاركون في هذه الفعالية الخاصة من قيمة فكرية وثقافية في المنطقة، ينظم نادي دبي للصحافة بالتزامن مع منتدى الإعلام العربي هذه الفعالية التي تتيح للكتاب فرصة التواصل مع قرائهم، وإثراء خبراتهم المهنية.

وأشادت بوحميد، بالكتب التي سيتم توقيعها في المنتدى مؤكدة أن الاحتفاء بالكتب والكتاب هو جزء من اهتمام النادي بالمشهد الثقافي العربي في عمومه كظاهرة حضاريّة تتكامل مع رسائل القطاع الإعلامي"

وأضافت: "لا شك أن فكرة مقابلة الكتاب في أجواء إعلامية والحصول على نسخة موقعة من إصداراتهم الادبية والإبداعية، تشكل تجربة ثرية للقراء، حيث تشكل الفعالية فرصة مناسبة للّقاء أهم المؤلفين العرب ومحاورة قرائهم لهم بشكل مباشر ضمن حوار إعلامي وثقافي مفتوح، وفي هذا الإطار يسعدنا انضمام ثلاثة من الكُتّاب الذين تمكنوا من جذب انتباه القارئ بأعمال متميزة.

ويستضيف المنتدى الكاتب المصري الدكتور أسامة عبدالرؤف الشاذلي صاحب رواية "أوراق شمعون المصري"، ضمن جلسة حوارية تديرها الإعلامية بروين حبيب، من مؤسسة دبي للإعلام لمناقشة الرواية التي حققت رواجاً كبيراً ونجاحاً جماهيرياً وتصدرت قوائم الأكثر مبيعاً على مدار عامين، وما تضمه الرواية من أفكار.

وأعرب الكاتب الدكتور أسامة الشاذلي عن عميق امتنانه للدعوة التي تلقاها من منتدى الإعلام العربي للحديث عن تجربته الإبداعية، وتوقيع روايته "أوراق شمعون المصري"، مؤكداً تطلعه للقاء المشاركين في هذا الحدث الإعلامي الكبير، للإجابة عن أسئلتهم ومناقشة مضمون روايته.

من جانبه، أعرب الكاتب اللبناني الدكتور خالد غطاس عن سعادته بحضور "منتدى الإعلام العربي" ضمن دورته الـ21، وتقديره لهذا المحفل الإعلامي البارز الذي يضم سنوياً حشداً من نُخب المفكرين والكُتّاب وصُنّاع الإعلام في المنطقة العربية، مؤكداً أن المنتدى يُعد منصة مثالية لإطلاق أي عمل إبداعي هدفه إثراء الفكر وتقديم رؤى جديدة حول موضوعات تمس حياة الناس وتؤثر فيها.

وسيقوم الدكتور غطاس خلال المنتدى بتوقيع كتابه الجديد " ليس هذا ما كتبت"، عقب جلسة تحاوره فيها الإعلامية ديالا علي، من مؤسسة دبي للإعلام لتستعرض معه أبرز ملامح ما يقدمه من فكر في كتابه الجديد.

الإبداع الأدبي الإماراتي سيكون حاضراً كذلك في إطار الفعاليات المصاحبة لمنتدى الإعلام العربي، باستضافة الكاتبة الإماراتية ريم الكمالي صاحبة رواية "يوميات روز" والتي ستقوم بتوقيعها خلال المنتدى، فيما سيحاورها الإعلامي عامر بن جساس من مؤسسة أبوظبي للإعلام، حول تجربتها مع فن الرواية، وما شجعها على خوض المجال الأدبي، والأفكار التي تتناولها عملها الروائي الذي تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي.

وقالت ريم الكمالي عن تجربتها في الكتابة وتحديدا في هذه الرواية إنها لجأت إلى فكرة "اليوميّات" كوسيلة لإبراز المشاعر المتضاربة لبطلتها "روز" وحيرتها وتخبُّط مشاعرها، وتطلعاتها في مواجهة الظروف المحيطة بها آنذاك.

ويشارك في منتدى الإعلام العربي نخبة من الساسة وصُناع القرار والمسؤولين في القطاع الإعلامي على المستوى العربي والعالمي، إلى جانب قيادات كبرى المؤسسات الإعلامية وأبرز الإعلاميين والصحافيين والمُفكّرين والكُتّاب، وبإجمالي أكثر من 3000 من رموز العمل الإعلامي والمعنيين به في المنطقة والعالم.