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«مدينة إكسبو دبي» تحتضن سلسلة فعاليات

9/19/2023 4:38:39 AM
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أعلنت ((مدينة إكسبو دبي)) تحضيرها لمجموعة فعاليات متنوعة، وذلك بينما تقف أعمالها وتستعد لاستضافة العالم في مؤتمر المناخ (كوب 28). إذ تستقبل أجنحة تيرّا ـ جناح الاستدامة وألف ـ جناح التنقل وجناح الرؤية وجناح المرأة وأجنحة ((قصص أمم))، الزوار من الساعة العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً، كما تستقبل حديقة الثريا وملاعب الأطفال الزوار من الساعة الثانية ظهراً إلى منتصف الليل.

ومن أبرز الفعاليات خلال سبتمبر، لقاء بعد غد الخميس (20 سبتمبر)، مع الفنانة سيلفيا سانشيز في جناح المرأة، حيث تفتتح معرضاً جديداً يضاف إلى الجناح يقدم عدداً من أعمالها التي تبدعها بتوظيف تقنيات الواقع الافتراضي.

وفي يوم السبت (23 سبتمبر) ينظم تيرا ـ جناح الاستدامة فعالية في يوم الاعتدال الخريفي للتعرف على المزيد حول العمل الفني المذهل في قلب تيرا (إكوينوكس) الذي يحمل اسم هذه الظاهرة الطبيعية، ويسلط الضوء على التوازن في الطبيعة وتناغمنا الدقيق معها، إضافة إلى الاستمتاع بعدد من الأنشطة الفنية بالتعاون مع مركز الجليلة الثقافي.

ويستضيف ((تيرا – جناح الاستدامة))، في يوم الخميس (28 سبتمبر)، فعالية مختبر مناخ الأعمال: على الطريق إلى مؤتمر المناخ (كوب 28)، وهي من تنظيم الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات ومدينة إكسبو دبي، تحت عنوان ((رفع الطموح بشأن العمل المناخي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية)).

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