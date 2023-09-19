سلطان بن أحمد يفتتح «ملتقى الشارقة للراوي»

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لملتقى الشارقة الدولي للراوي، تحت شعار ((حكايات النباتات))، والذي تقام فعالياته في مركز إكسبو الشارقة، ويستمر ثلاثة أيام من 18 وحتى 20 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة 47 دولة، وتحل فيه قطر ضيف شرف الدورة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله كل من: الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومطر أحمد الخشري رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، والدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا لملتقى الشارقة الدولي للراوي، وعدد من كبار المسؤولين والمثقفين والرواة والمهتمين والإعلاميين.

فقرات

وبدأت فعاليات الافتتاح بعرض مرئي جسّد فكرة شعار الدورة الحالية للملتقى عن النباتات وارتباطها بالحكايات، وألقى بعدها الدكتور عبدالعزيز المسلم كلمة، قدم فيها نبذة عن دورة العام الحالي للملتقى متناولاً أهمية النباتِ والشجرِ بشكل خاص في حياة العرب منذ القدم، وفي حياةِ أنعامهم وخيلهم ودوابهم، وفي البيئة التي يقطنونها، حيث كان العرب يستبشرون خيراً مع الطوالع المبشِّرةِ، والسماءِ المنهمرة بالخير والمطر، فتعم حياتَهم النعمى، وتخصب الأرض، وينبت الشجر ويورق، وتسيح الأنعام والمواشي في مراعيها. وأشار المسلم إلى أهمية النباتات ودورها في حياة الإماراتيين.

بعد ذلك تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتكريم كل من: علي شبيب خلف سالم المناعي من دولة قطر، الفائز بجائزة الشخصية الفخرية، ومحمد سعيد محمد حمد البلوشي، وخولة محمد عبدالعزيز المناعي من دولة قطر الفائزين بجائزة الشخصية الاعتبارية.

وذهبت جائزة الشخصية البشرية الحية إلى كل من: علي فارس علي الكتبي، وخميس سالم محمد سالم النقبي، ومحمد راشد صبيح البدواوي وموزة علي الدهماني، كما تفضل سموه بتكريم الفائزين بجائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي في دورتيها الثالثة والرابعة، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم ومجموعة من الرواة.

هدية تذكارية

وتلقى سمو نائب حاكم الشارقة هدية تذكارية تقديراً لتشريف سموه حفل انطلاق فعاليات الدورة الـ23 لملتقى الشارقة الدولي للراوي. وكان سمو نائب حاكم الشارقة، قد تجول قبيل حفل الافتتاح، في مختلف أرجاء الملتقى، مستمعاً سموه إلى شروح عن الملتقى وأهميته ومسيرته على مدار 23 عاماً، وما حققه من أجل استمرار ترسيخ وتعزيز دور ومكانة الراوي في المجتمع.

واطلع سموه على الأجنحة المشاركة في ملتقى الشارقة الدولي للراوي ومنها: مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبلدية دبي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة الشارقة للمتاحف، ونادي تراث الإمارات.

120

ويشارك في الدورة الحالية 120 خبيراً وباحثاً وحكواتياً يمثلون 47 دولة منها: الإمارات، والسعودية، والبحرين، وعُمان، والكويت، ومصر، والمغرب، والسودان، وموريتانيا، وتونس، والجزائر، وفلسطين، وقيرغيزستان، وهولندا، والصين، وكينيا، وألمانيا، وإيطاليا وغيرها.

ويتميز الملتقى لهذا العام ببرنامج فكري زاخر بالمعارف الشعبية وحملة الموروثِ الثقافي.

ويتضمن البرنامج العلمي للملتقى ما يقرب من عشر جلسات حوارية تتناول موضوعات متنوعة.

ويصاحب هذه الدورة معرض حكايات النباتات في التراث الإماراتي والعربي والعالمي، إضافة إلى أكثر من 40 عنواناً متنوعاً تسلط الضوء على شعارِ الدورة.