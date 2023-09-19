«أبوظبي للغة العربية» يفعّل «50 ألف قارئ»

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن تفعيل مبادرته الرقمية ((خمسون ألف قارئ))، بالتعاون مع منصة الاشتراك العالمية للكتب الإلكترونية والكتب الصوتية ((ستوريتل)).

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة مُنذ إطلاقها للمرة الأولى، وانسجاماً مع استراتيجية المركز الرامية إلى تشجيع القراءة وتعزيز مساهمته في المسؤولية الاجتماعية.

وتسعى المبادرة إلى ترسيخ ثقافة القراءة بين جميع أفراد المجتمع بتوزيع 50 ألف اشتراك مجاني لمدّة 3 أشهر على الجمهور من مختلف الجنسيات. يتيح لهم ذلك قراءة جميع الكتب الإلكترونية والاستماع إلى جميع كتب منصة ((ستوريتل)) الصوتية.

ووجّه مركز أبوظبي للغة العربية الدعوة للجمهور لمتابعة قنواته للتواصل الاجتماعي والاستماع إلى كتبهم المفضلة مجاناً عبر المشاركة في المسابقة والإجابة عن الأسئلة التي تنشر على حسابات مشروع كلمة للترجمة، التي تقدّم أيضاً معلومات عن كيفية المشاركة وتفاصيلها وشروطها.

وبهذه المناسبة، قال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: ((يسرّنا أن نعيد إطلاق مبادرتنا الرقمية الفريدة ((خمسون ألف قارئ)) عقب النجاح الكبير الذي حقّقته في الوصول إلى القارئ العربي في كل مكان. وأضاف: إن الاستمرار في تفعيل هذه المبادرة نابع من التزام مركز أبوظبي للغة العربية بمسؤولياته المجتمعية، وحرصه على تنويع أدواته الداعمة لترسيخ ثقافة القراءة بين جميع أفراد المجتمع.