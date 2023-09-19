فنون التصميم في دبي تنبض بالاستدامة

لم يعد الإبداع والجاذبية ثيمتي إبداعات الإماراتيين، الوحيدتين، فبجانب تميز هذه النتاجات، برزت قيمة رئيسة تحولت إلى اتجاه وخيار جوهري تنتظم جميع التصاميم وفقاً لمعاييره، وهو الالتزام بروح الاستدامة ومرتكزاتها، بحيث يكون التصميم والإبداع المنجز ضامناً لحماية المناخ وصون البيئة وحفظ مقدرات الطبيعة، وهو ما يتجلى ببروز في أنماط اتجاهات ومشروعات المؤسسات والمراكز المتخصصة في دبي خاصة ودولة الإمارات عامة، ذلك بدءاً من حي دبي للتصميم ومروراً بكافة المؤسسات الحكومية والمجتمعية ووصولاً إلى المراكز الخاصة.

ونجد في هذا الصدد أن الكثير من العلامات الإبداعية الإماراتية باتت تتبنى أسلوب الاستدامة كخيار أساسي، فالعديد منها يطبق مفهوم التنمية المستدامة عند إنتاج الأزياء والتصاميم المبتكرة، وذلك من أجل صناعة أكثر حفاظاً على البيئة حيث يقوم المصممون الإماراتيون بخلق هوية معاصرة من مواد صديقة للبيئة وقابلة للتحلل لمواكبة التوجهات، والتعبير عن مكانة الدولة الرائدة في مجال التصميم والابتكار والإبداع والاستدامة.

مواد متجددة

((البيان)) التقت القيم الفني بمجال التصميم فاطمة المحمود والشريك المدير لاستوديو ((همزة وصل)) في دبي، حيث تحدثت عن مساهمة الفنانين والمصممين في الحفاظ على البيئة والثقافة المحلية من خلال مشاريع مختلفة مثل صنع المنسوجات من مواد مستدامة، مثل: النخلة.

وقالت: يلجأ المصممون إلى استخدام مواد متجددة كالنخلة فهي مصدر متجدد للمواد الخام، ليقلل ذلك من الاعتماد على المواد الاستهلاكية غير المتجددة، إضافة إلى أن هذه المشاريع تؤدي إلى دعم الحرفيين المحليين مما يساعد على توفير فرص عمل لهم وتشجيعهم مما يعزز الاقتصاد المحلي.

وتؤكد المحمود بأن هذه الأعمال الفنية تعزز مفهوم الثقافة والتقاليد المحلية وتحافظ عليها من خلال تضمين عناصر تراثية في التصاميم، بالتالي، يمكن القول إن مشروع مثل ((فاشكالتفيت)) الذي أقيم بهدف توثيق أهمية أشجار النخيل وآلية استخدم أجزائها في المنسوجات والأزياء، لعب دوراً مهماً في الاستدامة من خلال دمج الفن والتصميم مع استخدام المواد المستدامة ودعم الثقافة المحلية والاقتصاد.

علامة محلية

وفي السياق نفسه، استطاعت الشقيقتان آمنة وحصة الدحيل المهيري، إنشاء أول علامة أزياء إماراتية تستخدم النباتات في منتجاتها، وتقولان: تعد ((وادي دِ)) علامة تجارية تهدف لتغيير مفهوم الموضة المستدامة في الإمارات، وبداية فكرتنا كانت تتناول المشاكل البيئية التي كانت تحدث حول العالم، ومواجهة عواقبها على الإنسان والحيوان وكوكب الأرض، إضافة إلى التغيرات المناخية.

وتغير الإنسان في الاستهلاك كان أول دافع لنبدأ مشروعنا، ومن خلال بحثنا للجلود البديلة لاحظنا بأن هناك شباباً يقومون باختراع جلد مصنوع من مواد صديقة للبيئة وطريقة تصنيعها أيضاً صديقة للبيئة، مثل جلد الصبار الذي نستخدمه في أغلبية منتجاتنا وجلد المانجو الذي أطلقناه هذا العام.

كما أن هذه أول علامة تجارية إماراتية متخصصة في الجلود النباتية، وصديقة للبيئة، والتي تم صناعتها محلياً، وقد أطلقتا على المشروع اسم ((وادي د))، وهو يقوم بمهمة نبيلة جوهرها إنقاذ البيئة، وتغيير مفاهيم الصناعة الإبداعية وقيم الاستهلاك مع الحفاظ على الموضة وهو بالضبط ما ستفعله هاتان المبدعتان بهذه العلامة التجارية.

بصمة مميزة

ويسعى الكثير من الشباب الإماراتي على وضع بصمة مميزة في مجال الاستدامة، منهم أمل السويدي، والحاصلة على شهادة بكالوريوس في تصميم الأزياء والإدارة الاستراتيجية للتصميم من معهد دبي للتصميم والابتكار، والتي تقول: من خلال دراستي أصبحت أكثر اهتماماً بالاستدامة ومعرفة كيفية قدرتنا على بناء مستقبل بلدنا. إن التعرف على الاستدامة من خلال طريق التصميم جعل من السهل تحقيق أهدافنا، وقد أصبحت شخصياً مهتمة بالأقمشة وتجربة المواد الجديدة.

ولهذا السبب بدأت بحثي الخاص حول هذا الموضوع وقمت بإنشاء مادة صديقة للبيئة قابلة للتحلل مصنوعة من الكمبوشا. وأضافت: أحد أكبر عوامل التلوث في العالم هي النفايات التي تخلفها صناعة الأزياء من الملابس التي يتخلص منها الناس يومياً، ولهذا السبب فإن البحث في المواد الطبيعية القابلة للتحلل هو أحد الحلول لهذه المشكلة، ونسيج الكمبوشا عبارة عن مادة تشبه الجلد ويمكن صبغها وتصنيعها في أنماط.

وتتابع: لا يزال العمل قيد التقدم لأنه يحتوي على بعض المشكلات الفنية. فعلى سبيل المثال، القماش ليس مقاوماً للماء مما يجعل من الصعب التعامل معه. ومع ذلك، فإن الكمبوشا هو مجرد واحد من الأقمشة الطبيعية المتوفرة. وهدفي في المستقبل هو مواصلة بحثي حول الأقمشة القابلة للتحلل وفهم مدى إمكانية استخدام هذه المحاولة لتغيير صناعة الأزياء إلى الأفضل.