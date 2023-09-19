فنانو مصر يشيعون أشرف مصيلحي

شيّع أمس، الفنان المصري أشرف مصيلحي الذي رحل عن 49 عاماً، إثر إصابته بسرطان في المخ، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور جنازته والصلاة عليه في مسجد المشير، كما نعاه آخرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت الفنانة صابرين عبر حسابها في منصة ((إكس)): ((إنا لله وإنا إليه راجعون)) الله يرحمك #اشرف_مصيلحي ويجعل ألمك ومرضك في ميزان حسناتك.. وأضافت متوجهة بالحديث إلى زوجة الفنان الراحل: ((ربنا يصبرك ويجزيكِ الخير يا بنت الأصول #منال_الصيفي ويصبر ولادك ويصبرنا جميعاً على فراقه، اللهم أبدله خيراً من الدنيا وما عليها وأسكنه الفردوس الأعلى)).

أما الفنان صلاح عبد الله فنعاه قائلاً: ((مع السلامة يا حبيبي وربنا يجعل معاناتك الطويلة في ميزان حسناتك الكثيرة بإذنه تعالى ويرزقك نعيمه الخالد ويصبر قلوب أهلك وحبايبك وقلبي معاكي يا منال ياللي كنتي نعم الزوجة في مشوار معاناة الغالي)). وقال الفنان، أحمد السقا عبر منصة ((إكس)): ((لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يرحمك يا أشرف)). كما دعت له النجمة شريهان بالرحمة والمغفرة.

وقالت نجلاء بدر عبر حسابها على ((فيسبوك)): ((أشرف مصيلحي في ذمة الله، لا إله إلا الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان)). أما الفنان محمد هنيدي فقال عبر صفحته على ((فيسبوك)): ((البقاء لله في الأخ والصديق أشرف مصيلحي.. ربنا يصبر أهلك وأسرتك ويرحمك يا رب)).