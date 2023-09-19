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«الشارقة للكتاب» تنظم «مؤتمر الناشرين» 29 أكتوبر

9/19/2023 4:38:36 AM
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أعلنت ((هيئة الشارقة للكتاب)) أن فعاليات الدورة الـ13 من ((مؤتمر الناشرين)) ستقام خلال الفترة من 29 وحتى 31 أكتوبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، بحضور ومشاركة ناشرين ومتخصصين في صناعة الكتاب من 101 دولة حول العالم، وذلك قبل انطلاق الدورة الـ42 من ((معرض الشارقة الدولي للكتاب)). واستقبلت الهيئة مشاركات من سبع دول تشارك للمرة الأولى في المؤتمر، هي: بنين، موريشيوس، بوركينا فاسو، باراغواي، التشيك، ساحل العاج، والكونغو الديمقراطية.

وأوضحت الهيئة أن المؤتمر لهذا العام يناقش على مدى 3 أيام، مستجدات وتحديات صناعة النشر، والحلول والتجارب المبتكرة للوصول بالكتاب والصناعات الإبداعية إلى أسواق جديدة، حيث يسلّط ضيوف المؤتمر الضوء على الفرص والآليات التي تبلورت خلال السنوات الماضية، على صعيد النشر الرقمي، وإنتاج الكتب الصوتية، وغيرهما من المحاور.

وبيّنت الهيئة أن المؤتمر طوّر من أنماط التواصل والحوار بين الناشرين، حيث اعتمد تحويل الندوات والجلسات الحوارية إلى ورش عمل مهنية، وذلك بهدف تحقيق المزيد من التفاعل بين المشاركين والتركيز على تناول القضايا الأكثر حيوية، بما يحقق الفائدة للناشرين والوكلاء الأدبيين ويعزز من جهودهم في خدمة قطاع النشر والارتقاء به.

فرصة

وقال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات النشر في الهيئة: ((نفخر بتنظيم مؤتمر الناشرين للسنة الثالثة عشرة على التوالي، ونسعى إلى تقديم برنامج غني ومتنوع يلبي احتياجات وتطلعات الناشرين من مختلف بلدان العالم، لنعكس رؤية ((هيئة الشارقة للكتاب)) في دعم وتطوير قطاع النشر، وإثراء المحتوى الثقافي والمعرفي في المنطقة والعالم، إيمانًا بأهمية تبادل الأفكار والحلول والفرص بين الناشرين، وضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية التي تؤثر على صناعة النشر)).

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