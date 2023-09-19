رجاء مخلوف: تصميم الأزياء أحد أعمدة بناء الدراما

الملابس في السينما أو الأعمال الدرامية ليست مجرد عرض أزياء يقدمه الممثلون، ولكنها من بين أهم المقومات التي تحمل معاني ودلالات عديدة لجهة صناعة الخطاب البصري في سياق مشهدية تتناغم مع النص.

وتعد مصممة الملابس السورية رجاء مخلوف من أبرز الوجوه في الساحة الفنية العربية عبر البصمات التي تركتها على مدى أكثر من عقدين من الزمن، بدءاً من مسلسل ((الثريا)) ومروراً بفيلم ((الطحالب)) لريمون بطرس، و((شيء ما يحترق)) لغسان شميط و((اللجاة)) لرياض شيا كما كان لها إسهاماتها المتميزة في الدراما في أعمال ((الزير سالم)) و((الملك فاروق)) و((نزار قباني)) و((السيرة الهلالية)) و((الظاهر بيبرس)) و((فنجان الدم)) لليث حجو و((أبواب الغيم)) للراحل حاتم علي، وأخيراً مسلسل ((الزند))، الذي عرض في رمضان الماضي ونال نجاحاً كبيراً.

تقول رجاء في حوار مع ((البيان)): إن علاقتها بالمهنة بدأت منذ الطفولة، ضمن بيئة محيطة محبة للفن التشكيلي، وتؤكد أن الملابس وسيلة تعبير تطورت عبر التاريخ مع تطور الإنسان وحضاراته.

وتشير رجاء، التي تحضّرُ عملاً تاريخياً كبيراً مع شركاء التجربة الاستثنائية في عاصي الزند، إلى تجربتها مع الراحل حاتم علي وتصفها بالعميقة على الصعيد الفني والإنساني، إذ كان يحفز الشغف لديها بشكل كبير ويرفع المعايير لأعلى حد كما تقول.

البدايات

حدثينا عن بدايتك، متى بدأت علاقتك بهذا الفن؟ وما الذي حفزكِ على احتراف مجال تصميم الملابس على الرغم من دراستك الأدب الفرنسي؟

علاقتي بمهنتي تبدأ منذ الطفولة، لأن البيت الذي يُنشئك على احترام الكتاب والثقافة عموماً يفتح لك آفاقاً واسعة لاختيار طريقك المهني والإنساني. كان الكتاب ولا يزال رفيقاً دائماً، ومع الوقت ووجود بيئة محيطة محبة للفن التشكيلي بشكل خاص والقرب من الطبيعة والفضول للمعرفة؛ كل ذلك شكل البدايات والاستمرار.

أحياناً لا نعرفُ تماماً وبدقة ما نريد كمهنة، ولكن الشغف الذي يحرك الروح يشدك إلى مكان قد يكون مختلفاً عن الدراسة، ومع قناعتي بأن الأدب وعلوم اللغات لا تنفصل عن الفن، لطالما كان الأدب والشعر ملهمين للفن والرسم واللون.

ما أهمية اللباس في سياق تشكيل المشهدية البصرية للنص الدرامي أو السينمائي؟

باتت الملابس في الأعمال الدرامية تأخذ أهمية كبيرة على صعيد الصورة. ومع تطور التقنيات وتطور السينما والتلفزيون لم يعد ممكناً أن تكون خارج إطار التطور، لأنك بذلك تخرج من المعادلة الفنية. ألوان الملابس وأنواع الأقمشة مسألة حساسة جداً، ولأن العمل الدرامي عمل جماعي لا بد من تجانس لون ومادة اللباس مع الإضاءة وحساسيتها وكذلك مع ألوان المكان. هي عملية بناء متكاملة. إن تصميم الملابس باتت جزءاً مفصلياً في معادلة العمل الدرامي.

إلى ماذا تستندين عند اختيار التصاميم المناسبة للممثلين في حقب زمنية موغلة في القِدَم؟

أحب الأعمال التاريخية وأفضلها، لأنها تتيح لي فرصة البناء من الصفر. العمل التاريخي صعب للغاية لأنه وفي البدء يحتاج بحثاً طويلاً في المرحلة من كل النواحي. هو فرصة لي لزيادة المعرفة والثقافة.

ارتفاع المعايير

عملتِ مع العديد من المخرجين، ولك تجربتك الخاصة التي تجاوزت 6 أعمال مع الراحل حاتم علي، كيف تقيمين هذه التجربة؟

تعلمت من جميع المخرجين الذين عملت معهم وكل منهم كان أستاذاً لي ومعلماً في جانب فني معين، ولكن تجربتي مع الراحل حاتم علي كانت عميقة على الصعيد الفني والإنساني، وكان يحفز الشغف بشكل كبير ويرفع المعايير لأعلى حد، ولم يكن ممكناً أن أقدم نفسي في أعماله إلا في أعلى حافة العطاء والقلق والجمال وكان ينقل لي حساسية فنية عالية وثقافته العالية، وعينه السينمائية جعلتني بشكل دائم على صلة قوية بالمشاهدة السينمائية والتعلم من كل ما أشاهد ولا أنسى بالطبع فضل جميع المخرجين الأصدقاء الذين عملت معهم ولكن كان لحاتم ثقل فني وإنساني وثقافي كبير.

أنت منشغلة بعمل جديد، هل يمكن أن تعطينا فكرة عن هذا العمل؟

أحضر عملاً تاريخياً كبيراً مع شركة الصباح ومن إخراج سامر برقاوي ونص عمر أبو سعدة، شركاء التجربة الاستثنائية في عاصي الزند. عمل يحكي بعضاً من تاريخ سورية، ويشكل بالنسبة لي تحدياً كبيراً لأنها فترة ليست بعيدة جداً عن ذاكرة الكثيرين وهي غنية جداً من الناحية الجمالية.