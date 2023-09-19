حتى لا يهل رمضان فجأة



ستة أشهر أو يزيد قليلاً باتت تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، الشهر الكريم ما زال حلوله يبدو بعيداً بالنسبة للكثيرين، فـ180 يوماً..كثير.. بل كثير جداً لمن ينتظر بشوق أفضل الشهور.. وخيرها، لكن هناك من يرون أن الفترة المتبقية وصولاً إلى أيامه الأولى أصبحت قليلة، وربما لا تكفي لتقديم المنتظر منهم خلاله.

هذا هو واقع الحال بالنسبة للمنتمين إلى قطاع الإنتاج الدرامي المحلي في الإمارات، الذين اعتادوا سنوياً خوض سباق مع الزمن من أجل إنجاز المسلسلات التي تحتفظ لمشاهدي القنوات المحلية، بطابع أهل الدار، وقضاياهم وشؤونهم، و«رمستهم»، فتجمع الأسرة الإماراتية، وتجذب أفرادها، في خضم خيارات هائلة يغيب عن معظمها الوجوه الإماراتية، والفريج، ومعالم الأحياء والمدن التي تضمها، والتي لا تخلو من حكايات كثيرة جديرة بأن تجد لها مكاناً في المعالجات الدرامية.

في الحقيقة لست المبادر بهذه «التذكرة اللطيفة»، حسب التعبير الحديث السائد في رسائل التذكرة عبر الإيميل، فالأمر يعود لأحد أهم الفنانين الإماراتيين المعروفين بحسهم الكوميدي، والذي يكاد لا يغيب منذ عقود عن المشهد الدرامي المحلي في رمضان، بأكثر من عمل، ليوجه رسالة تذكرة إلى إدارات الإنتاج الدرامي في التلفزيونات المحلية، بأن المتبقي من الزمن على قدوم رمضان، أصبح يستدعي البدء الفوري في اعتماد الأعمال التي سيتم تنفيذها بالفعل.

حديث الفنان المخضرم لم يكن حديثاً شخصياً، رغم ارتباطه بشركة إنتاج بعينها، لكنه أكد أن هذه الخطوة تحديداً هي التي تتسبب في إرباك معظم المنتجين المحليين، وتكون النتيجة الإخلال بمعيار الجودة، ووقوع الكثير من الأخطاء التي يمكن تلافيها، لو توافر لعملية الإنتاج الوقت الكافي.

هذه واحدة من التفاصيل التي ربما تكون خافية على المشاهد، بل حتى النقاد لا يقفون كثيراً عند أعذار مرتبطة بهذا الجانب، حيث يعدون المخرج والممثلين والكادر الفني وكذلك القائمين على عملية الإنتاج مسؤولين، كل حسب دوره ومهامه، على أي إخفاق في العمل، على الرغم من أن الأمر برمته يمكن تلافيه لو أُتيح الوقت الكافي لعملية الإنتاج، وحينها سيمكن تطوير المُنتج الدرامي بتلافي أوجه النقد التي تم توجيهها لأعمال مشابهة، بدلاً من تكرار ذات الملاحظات سنوياً، ليتم تعليقها على مشجب الوقت، وكأننا ندور في حلقة مفرغة سنوياً.

من هنا فإن الاقتراح الذي ليس بجديد هو الآخر، ويتكرر في نهاية كل موسم درامي، أن تتقدم الشركات بمشاريعها السنوية فور ختام عرض مسلسلات الدراما الرمضانية مباشرة، على أن يتم البت بشأنها خلال فترة وجيزة تتيح لها تطوير العمل واختيار عناصره، ومواقع تصويره، وتحديد ميزانيته، بأريحية، وغير ذلك من تفاصيل عملية الإنتاج، وهو ما سيسهم بكل تأكيد في إنتاج أعمال محلية أكثر قدرة على جذب المشاهد، وذات حظوظ أعلى في المنافسة عبر منصات المشاهدة والقنوات الفضائية المختلفة، وبالتأكيد وقتها أيضاً.. لن يهل شهر رمضان الكريم فجأة !