وداعاً أيها القلق

هناك قائمة طويلة لا تنتهي من الرغبات والمتطلبات والأهداف التي نركض خلفها ونسعى للحصول عليها، بيننا من يقوم بهذا السعي بأخلاق وحب وتفهم لرغبات الآخرين وهناك من ضميره في إجازة، يؤذي من حوله ويقسو على كل من يتقرب منه، المهم في سعينا هذا يجب أن نفهم ونستوعب أننا لسنا وحدنا بل هناك أناس يشاركوننا الرغبة والهم والأمل، وهم أيضاً لديهم طموحات وأهداف ورغبات يريدون تحقيقها، قال الدكتور ألكسيس كاريل: «إن رجال الأعمال الذين لا يعرفون كيف يقهرون القلق يموتون مبكراً»، ولذلك يحتاج الإنسان حتى يطرد القلق إلى الانشغال، إذ يعد أعظم مسكن للأعصاب القلقة الثائرة ومسكن العقول، إننا لا نخشى القلق حينما نعكف على أعمالنا ولكن ساعات الفراغ أخطر تلك الساعات، ولذلك حينما توشك أذهاننا أن تصبح خالية يبدأ القلق، قال جون كوبر في كتابه فن نسيان الشقاء: «إن إحساساً بالاطمئنان والسلام النفسي والاسترخاء الهنيء يطغى على أعصاب الإنسان حينما يستغرق في العمل».

إن أفضل الطرائق للاستعداد للغد أن نركز على قدراتنا لإنهاء عمل اليوم بأحسن ما يكون، إنها الطريقة الوحيدة للاستعداد للغد.

وهناك طبيب نفسي ينصح أحد مرضاه: «أريدك أن تنظر إلى حياتك كأنها ساعة زجاجية كتلك التي استخدمت قديماً لتحديد الوقت، أنت تعلم أن هناك آلافاً من حبات الرمل توضع في نصف هذه الساعة الأعلى فتمر ببطء في نظام دقيق من الرقبة الضيقة إلى نصفها الأسفل، فلا أنا ولا أنت نستطيع أن ندفع حبة واحدة زائدة عما يمر بالفعل من دون أن نصيبها بخلل، أنا وأنت والناس جميعاً مثل الساعة الزجاجية فحينما نصحو نجد مئات المهام في انتظارنا، فإذا لم ننظم هذه الأعمال كلاً منها في دوره في بطء وانتظام كما تنزلق حبات الرمل من عنق الساعة فإننا نعرض أجسامنا وعقولنا لأخطار التحطيم».

إنها دعوة من القلب للتفاؤل والنظر للحياة بإيجابية وفرحة، وأنت تقف الآن في ملتقى طريقين ماضٍ كبير ذهب بلا عودة ومستقبل مجهول يتربص بكل لحظة من الحاضر قال روبرت لويس ستيفسون: «كل إنسان يمكنه حمل عبئه مهما كان ثقيلاً حتى يأتي الليل وكل إنسان يمكنه إنجاز يوم عمل واحد مهما كان صعباً وكل إنسان يستطيع أن يعيش قرير العين صابراً محباً حتى تغرب الشمس هذا في الحقيقة كل ما يبتغيه من الحياة».

في هذا السياق أذكر أبياتاً شعرية جميلة وعذبة لجبران خليل جبران، يقول فيها:

ليس حزن النفس إلا.. ظلّ وهمٍ لا يدوم

وغيوم النفس تبدو.. من ثناياها النجوم