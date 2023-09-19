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ملابس مؤذية للمشاعر!

9/19/2023 4:38:36 AM
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يقول الخبر الذي تناقلته بعض الصحف الرسمية، يُتوقع أن تحظر الصين قريباً أي ملابس تعد ((مؤذية لمعنويات الشعب الصيني)) أو تلك التي ((تضر بمشاعر)) الأمّة، حيث هناك مقترح بسن قانون يوقع غرامات أو حتى السجن لأصحاب هذه الملابس! وليس في الخبر تفصيلات كثيرة أو حاسمة حول محددات أو مواصفات هذه الملابس المؤذية، وهو ما تسبب في جدل واسع، حيث من غير المتوقع الإجماع القاطع على مثل ذلك في مجتمع كالمجتمع الصيني المعاصر!

وتبدو عبارة ((ملابس ضارة بمشاعر الأمة)) عبارة فضفاضة وحمالة أوجه، فما يؤذي مشاعرك قد يمر مرور الكرام على أشخاص آخرين، ما لم تكن هناك مرجعيات تحسم الخلاف، حيث تعتبر الشريعة وتعاليم الدين إضافة للعرف والعادات والتقاليد في المجتمعات المسلمة والمحافظة، ففي الدين هناك تحديد وتفصيل لملابس النساء وملابس الرجال في الأماكن العامة، لا يصح الظهور بها، وبلا شك فنحن جميعاً كأبناء لهذا الإرث نعلم بالضرورة مواصفات هذه الملابس في حدودها الدنيا على الأقل إن لم نشأ أن نأخذها بها في حدودها القصوى.

هناك لوحات توضيحية ملصقة عند البوابات والمداخل وبجميع اللغات السائدة تحدد مواصفات الملابس المسموح بها وتلك المحظورة لمرتادي تلك الأماكن كالأسواق والمراكز التجارية والمشافي والحدائق ومحطات المترو... وهي الأماكن التي ترتادها كافة شرائح وفئات المجتمع، ومع ذلك فبمجرد أن تلج هذه الأمكنة ترى بعينيك تلك الملابس التي توصف بأنها مؤذية للمشاعر والبصر والتي لا يمكن ارتداؤها حتى في الشرفات وأفنية البيوت، نظراً لخروجها على مألوف الفطرة الإنسانية والمقبول من العادات والأخلاق.

إن ما يضر المشاعر ويؤذي معنويات الناس ليس فقط الملابس، فهناك من يستفز البصر ومن يعتدي على الفضاء المشترك للناس والممتلكات العامة، عبر الأصوات العالية والتصرفات غير المنضبطة، وكأنه لا أحد في المكان غيرهم، أن يطلقوا أصوات الأغاني عبر هواتفهم في ممرات المشافي والذين يتناقشون بأعلى أصواتهم في المطاعم، والذين يغلقون منافذ الخروج على السيارات في المواقف العامة.. والذين... والذين كلهم يؤذون ويصرون دون أن يفكروا فيما يفعلون.

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