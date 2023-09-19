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خائفون على إيراداتهم

9/19/2023 4:38:36 AM
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هم خائفون على الدخل الذي يصلهم كل عام من وجود الأسماء اللامعة في فرقهم، ولهذا تخلوا عن الروح الرياضية ورفضوا المنافسة الآتية إليهم من بعيد، هم يريدون المليارات تدور في أوروبا، ويريدون الأضواء تسلط عليهم، من أجل الإعلانات وإيرادات البث المباشر وامتلاء المدرجات لمتابعة الأسماء الأكثر شهرة في العالم.

هم خائفون، فانحدار المستوى الفني، وعدم جذب الجماهير، يعني تردد المعلنين، وابتعاد المستثمرين، وحكاية نادي مانشستر يونايتد التي لا تزال معلقة تعطينا مثلاً حياً على حالة الجشع التي تهيمن على الأوروبيين بعد خطوات الاتحاد السعودي لكرة القدم.

فذلك النادي المتأخر منذ سنوات عدة في الترتيب وابتعاده عن البطولات وصل سعره إلى 6 مليارات جنيه إسترليني، وما زالوا يمتنعون عن البيع، يريدون أكثر، ويعتقدون بأنهم قد لا يحصلون على نصف ما طرح عليهم قبل بدء التعاقدات السعودية مع نجوم الأندية الأوروبية، رغم أن الدوري السعودي لا يزال في مرحلة تجربة جديدة، وما دفع في الانتقالات المبرمة خلال الصيف لا تتجاوز سدس ما عرض على مانشستر يونايتد!

خوفهم جعلهم يتحدثون بلهجة فوقية، فيها غرور وتكبر، وفتحوا كل الثغرات التي يستطيعون النفاذ من خلالها، وخلطوا السياسة وحقوق الإنسان بالرياضة، ومارسوا ضغوطاً على لاعبين عدة حتى لا يرحلوا، وكذلك فعلوا مع المدربين، وقد سمعت أحدهم يقول ((إن الذين ذهبوا إلى السعودية كان هدفهم المال ليضمنوا حياة مرفهة بعد الاعتزال، والثمن هو نجوميتهم تحت الأضواء الكاشفة في بلاد ما زالت هي صانعة النجوم))، وهذا كلام مردود عليه، فكل من تركوا أندية بلادهم وتعاقدوا مع الأندية الأوروبية كان هدفهم تحسين وضعهم المالي، وأيضاً وضع عائلاتهم، وهذا ليس عيباً، فصاحب الموهبة يستثمر موهبته وينميها، فالعمر في الملاعب قصير، والنجومية الساطعة اليوم قد تأفل غداً، وما دامت إجراءات العرض والطلب ومن بعدها التعاقدات قد تمت حسب القوانين الحاكمة للعبة، فلا لوم ولا عتب على الطالب والمطلوب، فكل طرف يملك إرادة القبول والرفض!

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