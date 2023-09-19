مع ارتفاع اهتمام العالم بقضايا البيئة، يتردد في الفضاء مصطلح ((الوظائف الخضراء))، والذي بدأ ينال اهتمام العديد من المراكز التدريبية المهتمة بإعداد الأجيال للتعامل مع هذه الوظائف.

وتعتبر الوظائف الخضراء إحدى مقاربات ((الاقتصاد الأخضر))، أو ((الاقتصاد الدائري))، الهادف إلى إعادة تشكيل الأنشطة الاقتصادية، لتكون مراعية للبيئة وتنمية المجتمع، حيث توفر هذه الوظائف العمالة الماهرة، وتؤمن انتقالها نحو اقتصادات منخفضة الكربون وخضراء ومستدامة.

وبحسب ((دليل الشباب العربي.. خطوات عملية لاكتساب المهارات الخضراء))، فإن ((الوظائف الخضراء)) تسهم في الحفاظ على البيئة أو إعادة إحيائها، سواء كانت في القطاعات التقليدية، مثل التصنيع والبناء، أو في القطاعات الخضراء الناشئة الجديدة، مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بينما تشمل القطاعات التي يمكن العثور فيها على وظائف خضراء: الزراعة، والبناء والإعمار، الأزياء ومصائد الأسماك، والتعليم، والطاقة، وإعادة التدوير، وغيرها..

لذلك يمكن اعتبارها تجسيداً عملياً لتطبيق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

تأهيل الشباب لشغل الوظائف الخضراء، يحتاج إلى الاستثمار في برامج التعليم والتدريب، لبناء القدرات وتطويرها لتلبية الاحتياجات المستقبلية لاقتصاد أكثر اخضراراً، حيث يعزز اتباع نهج فعال للوظائف الخضراء من التغييرات في سلوك الاستهلاك، ويحفز قوى السوق على تبنّي مسارات خضراء أو منخفضة الكربون.

مسار:

يتوقع أن يتمكن الاقتصاد الأخضر من توفير نحو 24 مليون فرصة عمل لأصحاب المهارات الخضراء بحلول 2030.