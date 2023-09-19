العيش هنا والآن

لا تصدق كل ما تفكر فيه، ولا تصدق كل ما يقال عنك، من إحدى القصص التي ذكرتها سيدة في كتابها، أنه خلال فترة دراستها في الجامعة، عاشت معاناة طويلة، بدأت بسبب فكرة سلبية، فلقد كانت متفوقة جداً في دراستها، ولكن في أحد الأيام، بينما هي في معمل الكلية، شاءت الأقدار أن تسمع جملة محبطة بوضوح، قيلت عنها من قبل زميلها، وهي ((على الأقل أنا لست بغبي مثلها))، الفكرة التي غرست في عقلها حينها، أنها ليست ذكية كما كانت تعتقد.

تمر الأيام، وتتزوج تلك السيدة، وبعد فترة يحدث خلاف مع زوجها، يتسبب في خروجه من المنزل، وتبقى السيدة في حوار مع ذاتها، فتقول يبدو أنني توهمت حبه لي، أنا غبية ولا أستحق الحب.

للأسف، يقع البعض فريسة كذبات تراكمت، والتي تندرج تحت ثلاثة تصنيفات، الأولى: ((أنا لا أستطيع التصرف))، الثانية ((أنا شخص غير محبوب))، الثالثة ((أنني بلا قيمة)). قد تمر بمواقف مشابهة، بعضها كانت مزحة من صديق، أو عبارة تغمرها الجدية، ولكن تلك التغذية القديمة، ستظل مغروسة في الذاكرة، والتي لها أثر كبير في تحديد المشاعر والسلوك، وأغلب القرارات مستقبلاً.

الألم إجباري، ولكن المعاناة اختيارية، بلا شك جميعنا قد يمر ببعض المواقف المؤلمة، أو غير المتوقعة، وذلك أمر طبيعي في الحياة، ولكن غير الطبيعي، هو تكديس جميع تلك المواقف، وتحويلها إلى معاناة قاسية من الصعب تجاوزها. حاول أن تتحكم دائماً في كل فكرة تتسلل إلى دماغك، بسبب موقف عابر أو كلمة طائشة تقال عنك.

تذكر دائماً أنه لتتمكن من طرد جميع الأفكار السلبية التي تجمعت منذ سنوات، اشغل عقلك بالهوايات التي تحبها، وبالأفكار الإيجابية التي تساعدك على ألا تبحر في مواقف الماضي الأليمة، وتمكنك من الدخول في مرحلة العيش في تفاصيل اليوم بشكل إيجابي، هنا، والآن.