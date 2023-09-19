هل كان هناك خطأ في ترجمة القانون الأول للحركة الذي وضعه نيوتن قبل أكثر من 300 عام؟

يقول القانون الأول للحركة الذي وضعه عالم الفيزياء الشهير اسحاق نيوتن إن "كل جسم يحافظ على وضع السكون أو وضع الحركة بانتظام للأمام ما لم تؤثر عليه قوى خارجية".

ويعتبر هذا القانون، الذي وضعه نيوتن في كتابه "الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية" الصادر في طبعته الاولى باللغة اللاتينية عام 1687 أساساً لكثير من قوانين الحركة والميكانيكا وعلوم الفضاء والطيران حتى تاريخنا هذا.

ولكن باحثا في مجال الفلسفة والعلوم يرى الآن أن تحريفا طفيفا في الترجمة ربما يكون قد ترتب عليه فهم خاطئ لما قصده نيوتن عندما وضع قانونه الأول للحركة، وأن هذا الخطأ يستدعى إعادة دراسة أو تحليل القانون بشكل أفضل من أجل فهمه على النحو الصحيح.

وفي ورقة بحثية نشرتها الدورية العلمية Philosophy of Science المتخصصة في مجال فلسفة العلوم، يقول الفيلسوف دانيال هوك من جامعة فيرجينيا تيك الأمريكية أن كثيرا من الفلاسفة والعلماء على مر العصور قاموا بتفسير قانون الحركة الأول على اعتبار أنه يتعلق بالأجسام التي لا تؤثر عليها قوى خارجية، حتى أن العالم براين إيلياس المتخصص في قوانين نيوتن أعاد صياغة قانون الحركة الأول عام 1965 بحيث يقول إن "كل جسم لا يتعرض لتأثير قوى خارجية يستمر في وضعية السكون أو الحركة المنتظمة في خط مستقيم".

ولكن هذا التفسير ينطوي على بعض الغموض من وجهة نظر هوك، لأنه لا يوجد في الكون أجسام لا تتأثر بقوى خارجية، وبالتالي ما الذي يجعل نيوتن يضع قانونا عن أشياء ليس لها وجود.

ويعتقد هوك أن نيوتن في حقيقة الامر لم يكن يقصد الحديث عن أجسام خيالية لا تؤثر عليها قوى خارجية، وأن ترجمة "ما لم تؤثر عليها قوى خارجية" يقصد بها في الحقيقة أن "وضع السكون أو الحركة للجسم يتغير فقط عندما تؤثر عليه قوى خارجية".

ومن هذا المنطلق، أعاد هوك صياغة قانون الحركة الأول من وجهة نظره بحيث يكون "كل تغيير في وضع الجسم من حيث الحركة أو السكون هو ناتج عن القوى التي تؤثر عليه".

وربما يكون هذا الاختلاف في الترجمة مسألة أكاديمية بحتة، لاسيما وأن قانون النسبية الذي وضعه ألبرت أينشتاين قد تجاوز بالفعل ما وصل إليه اسحاق نيوتن. ولكن روبرت دي سال المؤرخ في مجال الفلسفة والعلوم بجامعة ويسترن الكندية يقول إن أينشتاين قام بتأسيس نظريته اعتماداً على قوانين نيوتن، بل وأن بعض العلماء اعتمدوا على الترجمة الخاطئة للقانون الأول ليدفعوا بأن هناك تناقضات فلسفية أساسية بين نظريات كل من نيوتن وأينشتاين.

وأوضح دي سال في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني " ساينتفيك امريكان" المتخصص في الأبحاث العلمية أن بعض الانتقادات على سبيل المثال تقول إن قانون الحركة الأول الخاص بنيوتن هو قانون "دائري" في معناه، لأنه يقول إن الأجسام التي لا تؤثر عليها قوى خارجية تتحرك بشكل مستقيم أو تظل ساكنة، ولكن السؤال هو "كيف نعرف أن الأجسام لا تؤثر عليها قوى خارجية سواء إذا كانت ساكنة أو تتحرك في خطوط مستقيمة؟".

ويرى دي سال إن الورقة البحثية التي وضعها هوك تجعل من السهل فهم الخطأ في الترجمة الاصلية لقانون نيوتن، لأنها تكشف أن نيوتن لم يقصد أن يجعل قانونه يتعلق بأجسام خيالية ليس لها وجود، بل وأن معاصريه من العلماء فهموا القانون بشكله الصحيح، ولم يقوموا بتفسيره على الوجه الخاطئ.

ويقول جورج سميث الفيلسوف بجامعة تافتس الأمريكية إن كتابات نيوتن اللاحقة أوضحت أن قانونه الأول كان يقصد جميع الأجسام، وليس فقط الأجسام التي لا تؤثر عليها قوى خارجية. وأضاف سميث المتخصص في كتابات نيوتن: "النقطة الأساسية في القانون الأول هي الاستدلال على وجود هذه القوى".

ويوضح سميث أنه في عصر نيوتن، لم يكن من المسلم به في الأساس أن جميع الأجسام تتطلب وجود قوى مؤثرة من أجل التحرك، وكانت هناك كثير من النظريات العلمية القديمة التي تقول إن الأجسام لديها قوى داخلية تدفعها للحركة، فأرسطو على سبيل المثال كان يؤمن بوجود أجرام سماوية مصنوعة من مادة أطلق عليها اسم "إيثر"، وأن هذه الأجسام كانت تتحرك من تلقاء نفسها في دوائر. ولكن نيوتن أنكر وجود مثل هذه الأجسام في كتاباته، وأشار إلى أنه لا توجد أجسام متحررة من القوى الخارجية التي تؤثر عليها.

وترجع الورقة البحثية هذا الخطأ في فهم قانون الحركة الأول إلى ترجمة الباحث أندرو موتو لنص القانون من اللاتينية إلى الانجليزية عام 1729، والذي تضمن عبارة "ما لم تؤثر عليها قوى خارجية"، وأن هذا الخطأ هو الذي أدى إلى تحريف القانون بحيث يبدو كما لو كان يتناول الأجسام التي لا تؤثر عليها قوى خارجية، في حين أنه في حقيقة الأمر يشرح القانون أن كل الأجسام تتفاعل مع القوى الخارجية، حسب وجهة نظر هوك. واستطرد قائلا: "على الأرجح لم يرجع أحد لمراجعة النسخة الأصلية للقانون المكتوبة باللغة اللاتينية".

ونقل "ساينتفيك أمريكان" عن عالم الفيزياء رامون بارثيليمي من جامعة يوتا الأمريكية قوله إن التفسير الجديد لقانون الحركة الأول هو "أكثر اكتمالا"، ويؤكد أن الكلمات التي يستخدمها العلماء في نقل أفكارهم يكون لها تأثير كبير على فهم هذه الأفكار.

ويرى أنه "من الممتع حقا أن يستمر الناس في التباحث بشأن هذا الأشياء" مضيفا أن هذا الجدل يظهر أنه لا تزال هناك مناقشات، وأن ذلك يفسح المجال أمام طلاب العلم للانخراط في دراسة التفسيرات المختلفة للقوانين العلمية، واعتبر أن ذلك يشكل طريقة مثيرة كي ينغمس الناس في علوم الفيزياء بشكل أكبر.