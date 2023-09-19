Tuesday, 19 September 2023 12:46 GMT

قصر فرساي يحتفل بـ «المئوية الرابعة» ويستضيف الملك تشارلز في مأدبة عشاء

9/19/2023 4:38:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

تبسط فرنسا السجادة الحمراء، استعداداً لاستقبال الملك تشارلز الثالث الذي يصلها في زيارة رسمية، تشمل زيارة أروع المعالم الأثرية وأكثرها رمزية: قصر فرساي، الذي يحتفل بالمئوية الرابعة لتأسيسه.

وتتضمن زيارة تشارلز والملكة كاميلا التي تستغرق ثلاثة أيام إلى باريس وبوردو، والتي تبدأ غداً الأربعاء، مأدبة عشاء كبيرة في فرساي بحضور أكثر من 150 ضيفاً في قاعة المرايا.

يأتي ذلك في الوقت الذي فتح فيه قصر فرساي معرضه أمام الجمهور، والذي يروي تاريخه، منذ إنشائه كنزل متواضع للصيد عام 1623 إلى الأحداث الدبلوماسية الرئيسية في القرن الماضي بما فيها زيارات أسلاف تشارلز.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن عشاء الأربعاء شبيه بزيارة الملكة إليزابيث الثانية للقصر عام 1972، عندما كان في استقبالها في القصر الرئيس جورج بومبيدو.

وقد أعجب الملك تشارلز بفكرة السير على خطى والدته، بحسب مكتب ماكرون. كما زارت إليزابيث الثانية القصر عام 1958 وقبل ذلك بعشر سنوات، قبل ارتقائها عرش المملكة المتحدة.

وأشادت كاترين بيغار، رئيسة قصر فرساي، بالقصة المستمرة للقصر والتي تتضمن زيارات الأطفال الفرنسيين الذين يأتون إلى فرساي ضمن رحلاتهم المدرسية، وكذلك زيارات جلالة ملك إنجلترا أو السياح الذين يصلون من آسيا والأقل دراية بالتاريخ.

وقالت في مقابل مع الأسوشيتدبرس: «لدينا قصة لنرويها لكل واحد منهم». وعادة ما تكون قاعة المرايا مليئة بحشود من السياح من جميع أنحاء العالم الذين يلتقطون الصور،

وستغلق قاعة المرايا أمام الزوار الأربعاء استعداداً للمأدبة الملكية. ولم تنشر أي تفاصيل حول قائمة المدعوين حتى الآن، لكن الرئاسة الفرنسية قالت إنها ستكون فرصة لعرض التميز الثقافي وتميز المطبخ الفرنسي.


MENAFN19092023000110011019ID1107096419

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث