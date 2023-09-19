علاج واعد لسرطان الخلايا الكبدية

توصلت دراسة إلى أن مزيجاً دوائياً لديه القدرة على علاج أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً وانتشاراً على مستوى العالم، وهو نوع من سرطان الكبد الأولي يسمى سرطان الخلايا الكبدية، وفق ((ميديكال إكسبريس)).

وفي تجربة أُجريت على الفئران، وجد فريق الباحثين من معهد موناش للعلوم الصيدلانية أن تركيبة الدواء تعكس أعراض التهاب الكبد الدهني، وبالتالي تقلل بشكل ملحوظ من ظهور سرطان الكبد.

وخلصت الدراسة، التي نُشرت في مجلة ((ساينس أدفانس))، أنه بدمج العقارين، ظهر أنهما استراتيجية واقعية لعلاج التهاب الكبد الدهني البشري ومنعه من التطور إلى سرطان الكبد.