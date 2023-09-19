علماء يدرسون طرق إذابة «صفائح المغنيسيوم»

بدأ علماء بمعهد الطيران في موسكو بإجراء بحوث علمية لاكتشاف طريقة تحلل صفائح المغنيسيوم في جسم الإنسان، وفق ((تاس)).

وتستخدم هذه الصفائح في عمليات زرع ضرورية لدمج العظام.

وقالت مؤلفة المشروع وطالبة الدراسات العليا ((يكاترينا ماكسيمنكو)): ((إن المهمة الرئيسية تتمثل في جعل صفيحة المغنيسيوم تذوب مع إتاحة الوقت لتحقيق هدفها بالكامل ومن دون إلحاق أضرار بالعظام السليمة)). وتهدف البحوث التي تجريها المراكز العلمية الرائدة إلى إيجاد المكونات المثالية لصفائح المغنيسيوم من أجل التحكم في وقت ذوبانها.