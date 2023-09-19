علماء يدرسون طرق إذابة «صفائح المغنيسيوم»

علماء يدرسون طرق إذابة «صفائح المغنيسيوم»
التاريخ
9/19/2023 4:38:35 AM
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بدأ علماء بمعهد الطيران في موسكو بإجراء بحوث علمية لاكتشاف طريقة تحلل صفائح المغنيسيوم في جسم الإنسان، وفق ((تاس)).
وتستخدم هذه الصفائح في عمليات زرع ضرورية لدمج العظام.
وقالت مؤلفة المشروع وطالبة الدراسات العليا ((يكاترينا ماكسيمنكو)): ((إن المهمة الرئيسية تتمثل في جعل صفيحة المغنيسيوم تذوب مع إتاحة الوقت لتحقيق هدفها بالكامل ومن دون إلحاق أضرار بالعظام السليمة)). وتهدف البحوث التي تجريها المراكز العلمية الرائدة إلى إيجاد المكونات المثالية لصفائح المغنيسيوم من أجل التحكم في وقت ذوبانها.
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