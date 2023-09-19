Tuesday, 19 September 2023 12:46 GMT

علماء يدرسون طرق إذابة «صفائح المغنيسيوم»

9/19/2023 4:38:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

بدأ علماء بمعهد الطيران في موسكو بإجراء بحوث علمية لاكتشاف طريقة تحلل صفائح المغنيسيوم في جسم الإنسان، وفق ((تاس)).

وتستخدم هذه الصفائح في عمليات زرع ضرورية لدمج العظام.

وقالت مؤلفة المشروع وطالبة الدراسات العليا ((يكاترينا ماكسيمنكو)): ((إن المهمة الرئيسية تتمثل في جعل صفيحة المغنيسيوم تذوب مع إتاحة الوقت لتحقيق هدفها بالكامل ومن دون إلحاق أضرار بالعظام السليمة)). وتهدف البحوث التي تجريها المراكز العلمية الرائدة إلى إيجاد المكونات المثالية لصفائح المغنيسيوم من أجل التحكم في وقت ذوبانها.

MENAFN19092023000110011019ID1107096416

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث