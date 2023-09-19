فقدان الاهتمام بالمحيط قد يدل على الزهايمر

أوضح البروفيسور أندريه يميلين أخصائي طب الأعصاب في الأكاديمية الطبية العسكرية الروسية، العلامات غير الواضحة التي قد تشير إلى ظهور مرض الزهايمر لدى الإنسان، وفق ((فيستي. رو)).

ووفقاً له، العلامات التقليدية المعروفة للمرض، مثل فقدان الذاكرة، لا تتطور على الفور. ولكن يجب أن يكون أقارب الشخص المسن حذرين إذا لاحظوا أنه فقد الاهتمام بالواقع المحيط به، أو في هواية من هواياته أو أي شيء كان مولعاً به.

ويعتبر مرض الزهايمر أحد أكثر أنواع الخرف (فقدان القدرات المعرفية) انتشاراً، حيث يتوقف الدماغ عن تنفيذ وظائفه بصورة صحيحة، فتبدأ مشكلات في الذاكرة والتفكير والسلوك.

ويلاحظ هذه المرض عادة لدى كبار السن، ولكن سجلت حالات نادرة لظهور المرض مبكراً. ويشير البروفيسور، إلى أن العلماء يواصلون البحث عن طريقة علاج فعالة، وكذلك عن إجراءات يمكن أن تقي من الإصابة به.