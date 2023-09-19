وفاة 7 أشخاص وإصابة 59 آخرين بمرض غامض في ساحل العاج

تسبّب مرض غامض بوفاة سبعة أشخاص ونقل 59 آخرين إلى مستشفى مدينة بواكيه في وسط ساحل العاج ، بحسب ما أفادت مصادر طبية ومحلية وكالة فرانس برس .

وقال مصدر في المستشفى الجامعي في بواكيه إنّ سبعة أشخاص توفّوا حتى اليوم من جراء هذا المرض، خمسة منهم فارقوا الحياة في المستشفى والباقيان في قرية نيانغبان الواقعة جنوب المدينة على بُعد حوالي 30 كلم.

وأضاف "لدينا ما مجموعه 59 شخصاً يتلقّون العلاج في المستشفى، غالبيتهم العظمى أطفال وهناك بعض المراهقين".

وإذ أكّد أنّه لم يُعرف حتى الساعة مصدر هذا المرض، أوضح أنّ من أبرز أعراضه "القيء" و"الإسهال".

من جهته، قال إيمانويل كوامي نغيسان، رئيس قرية نيانغبان، إن "أولئك الذين ماتوا" تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و12 عاماً.

وأضاف أنّ "نحو خمسين شخصاً" نقلوا إلى "المستشفى الجامعي في بواكيه" لتلقي العلاج.

ونقل عن ممرّض قوله يوم الأحد إنّ هناك أطفالاً "يموتون".

من ناحيته قال سيليستين كواديو كوفي، وهو أحد المقرّبين من رئيس القرية، قوله إنّ العديد من السكّان يظنّون أنّ المرض سببه عصيدة ذرّة ملوّثة ببكتيريا ما.

وبحسب زيتانيك أموين ياو، وهي والدة أول طفل توفي من جرّاء هذا المرض، فإنّ ابنها أصيب بإعياء بعد أن اشترت عصيدة وأطعمته إيّاها.

وأوضحت أنّه بعد أن تناول طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات العصيدة أصيب بإسهال، ثم "بدأ يتقيّأ عندما أعطيته الدواء الذي أعطوني إياه في مستشفى جيبونوان، فعدنا إلى المستشفى وطلبوا منّا الذهاب إلى المستشفى الجامعي في بواكيه حيث توفي".

بدورها فقدت أغنيس آيا كونان ابنتها، لكنّها ترفض تحميل مسؤولية وفاة طفلتها للعصيدة او للبائع، مؤكّدة أنّ بقية أطفالها تناولوا نفس العصيدة يوم الأحد ولم يصبهم أيّ مكروه.

وفي فبراير، حُكم على شخصين في كبو-كاهانكرو، وهي قرية أخرى قريبة من بواكيه، بالسجن لمدة خمس سنوات بعدما تسبّبت بكتيريا كلوستريديوم بوفاة 16 شخصاً، وفقاً لحصيلة رسمية، و21 شخصاً، وفقاً للقرويين.