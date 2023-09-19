الإمارات بالمركز السادس ضمن قائمة الحصاد العربي في «الآسياد»

تستعد الرياضة الإماراتية لكتابة سطور جديدة في تاريخها القاري، في الدورة 19 من الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية، التي تفتتح رسمياً 23 الجاري، وتستمر حتى 8 أكتوبر المقبل، وتشارك بعثة الإمارات في المنافسات بطموحات كبيرة للاعبين واللاعبات، لزيادة حصاد الدولة من الميداليات، واستمرار الطفرة التي حدثت في الدورة الأخيرة ((جاكرتا 2018))، والتي شهدت تحقيق 13 ميدالية (3 ذهبيات، و5 فضيات، و5 برونزيات)، وتحتل الإمارات المركز السادس في قائمة حصيلة الدول العربية من الميداليات في دورات الألعاب الآسيوية، برصيد 41 ميدالية (7 ذهبيات و17 فضية و17 برونزية)، تحققت على مدار 10 دورات متتالية، شاركت فيها الإمارات منذ الدورة 9 في الهند عام 1982، وحتى الدورة 18 الأخيرة في جاكرتا عام 2018.

140 رياضياً

وتضم بعثة الإمارات بالدورة 140 رياضياً، بواقع 102 رياضي و38 رياضية، ويتنافسون في 20 لعبة فردية وجماعية، هي الرماية، الفروسية، ألعاب القوى، السباحة، الدرّاجات، القوس والسهم، الجودو، التايكواندو، الكاراتيه، الجوجيتسو، المبارزة، الملاكمة، كرة السلة، الرجبي، الشراع، التجديف، الشطرنج، الغولف، الرياضات الإلكترونية، والترايثلون.

505 ميداليات

ويبلغ حصاد الدول العربية في كل الدورات 505 ميداليات عربية، موزعة بين 143 ميدالية ذهبية، و157 فضية، و205 برونزيات، على مدار مشاركة الدول العربية بداية من الدورة 7 في طهران عام 1974، وحتى آخر دورة في جاكرتا 2018، مع العلم بأن البحرين تتصدر القائمة بإجمالي 74 ميدالية، موزعة بين 31 ذهبية، و24 فضية، و19 برونزية.

التتويج

غابت الإمارات عن أول 7 دورات ألعاب آسيوية، ولم تعرف الوصول إلى منصات التتويج قبل الدورة 12 في هيروشيما باليابان عام 1994، وحصدت حينها 4 ميداليات، بواقع فضية واحدة، و3 برونزيات، ولم تغب الرياضة الإماراتية بعد الدورة 12 عن منصات التتويج في الدورات التالية، وصولاً إلى الدورة الأخيرة في إندونيسيا، والتي حققت فيها الحصيلة الأفضل في تاريخ مشاركاتها، إذ حصدت 13 ميدالية، ولكنها لم تفز إلا بفضية وبرونزية في دورة الألعاب الآسيوية في بانكوك 1998، وحلت في المركز 28 بين 41 دولة، شاركت بعدد رياضيين بلغ 6700 رياضي في 36 رياضة.

وارتفعت حصيلة الإمارات في دورة بوسان 2002، بتحقيقها 3 ميداليات، بواقع فضيتين وبرونزية واحدة، وحلت الإمارات في المركز 30 بين 44 دولة، شاركت في الدورة بعدد رياضيين بلغ 6700 رياضي، تنافسوا في 38 مسابقة رياضية، وبلغ عدد الصحافيين والحكام واللاعبين ككل 18000 فرد، وحققت الإمارات 10 ميداليات في دورة 2006، بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات، وحلت في المركز 20 في جدول ترتيب الدول المشاركة في تلك الدورة، والتي استضافتها الدوحة، أول مدينة عربية تستضيف الأسياد، وثاني مدينة في غرب آسيا تستضيف الدورة بعد الألعاب الآسيوية 1974 في طهران، وكانت تلك الدورة الأكبر في المنطقة، بعدما ارتفع عدد مسابقاتها الرياضية إلى 46 مسابقة، وهو عدد قياسي.

تراجع

تراجعت حصيلة الرياضة الإماراتية في دورة 2010، إلى 5 ميداليات، بواقع 4 فضيات وبرونزية، واحتلت المركز 30، بعد تنافس قوي في الدورة التي شهدت 42 لعبة رياضية جرت في غوانزهو، والتي أصبحت المدينة الثانية في الصين بعد ((1990))، وتواصل التراجع في دورة 2014، لتصل الحصيلة إلى 4 ميداليات، بواقع ذهبية، و3 برونزيات، وحلت الإمارات في المركز 25 بين 45 دولة، شاركت في 36 لعبة رياضية في الدورة التي أقيمت في إنتشون، والتي أصبحت ثالث مدينة في كوريا الجنوبية تستضيف الألعاب الآسيوية، بعد (سيؤول 1986)، و(بوسان 2002).

قفزة

وحققت الرياضة الإماراتية، القفزة الأكبر في النسخة الأخيرة في جاكرتا 2018، وحصدت 13 ميدالية، بواقع 3 ذهبيات، و5 فضيات، و5 برونزيات.