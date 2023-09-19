خالد إسماعيل: تأهل «الأبيض» إلى كأس العالم أولوية مطلقة

أكد خالد إسماعيل نجم منتخبنا الوطني والنصر سابقاً أنه لا بديل عن تأهل ((الأبيض)) إلى نهائيات كأس العالم في سنة 2026 بعد ترفيع عدد مقاعد آسيا إلى 8 بطاقات مباشرة، مشدداً على ضرورة أن يكون الوصول إلى المونديال أولوية مطلقة في المرحلة المقبلة، وأن كل الأعذار مرفوضة حال فشل منتخبنا في حجز بطاقة التأهل في ظل التعديلات الجديدة في نظام التصفيات.

وقال: الوصول إلى كأس العالم لم يعد بالصعوبة نفسها التي عشناها في السابق بفضل التعديلات الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولذا يجب استثمار هذه الفرصة في الوصول إلى المونديال.

وأضاف: لن نقبل أن نغيب مرة أخرى عن كأس العالم، إذا فشلنا في التصفيات المقبلة سيكون من الأفضل لنا إلغاء الاحتراف والعودة إلى نظام الهواية، حتى نوفر ما نصرفه من أموال على كرة القدم. وتأهل منتخبنا الوطني مرّة واحدة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم ((مونديال إيطاليا 1990))، وكان خالد إسماعيل أحد نجوم هذا الجيل وهو صاحب أول هدف للإمارات في كأس العالم.

نقلة نوعية

وأوضح خالد إسماعيل أن كرة الإمارات حققت نقلة نوعية على مستويات عدة مثل البنى التحتية والتنظيم والإمكانات اللوجستية إلا أن مستواها الفني ما زال ضعيفاً ولم يواكب التطورات التي شهدتها الدولة في جميع القطاعات، مشيراً إلى حاجة كرة الإمارات إلى خطة شاملة بشرط متابعة تنفيذها بدقة.

وصرح خالد إسماعيل أن الكرة الإماراتية تعاني عجزاً واضحاً في عدد من المراكز نتيجة تفضيل الأندية اللاعبين الأجانب وخصوصاً في خطي الهجوم والدفاع، موضحاً أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب المسموح بالتعاقد معهم إلى 5 لاعبين إلى جانب لاعبي الفئات الأخرى، قد يكون لها الكثير من السلبيات، وقال: أثبتت تجربة سابقة حينما تم الاستغناء عن اللاعبين الأجانب في فترة الثمانينات أن الكرة الإماراتية منجم للمواهب، وأسهم هذا القرار في بروز أساطير مثل عدنان الطلياني وزهير بخيت، وناصر وفهد خميس وعبدالرزاق إبراهيم وغيرهم، وبهذا فإن زيادة عدد الأجانب في الوقت الحالي يمكن أن تقلل فرصة اللاعب المواطن وتحرم المنتخب لاعبين متميزين.

خطة شاملة

وأضاف: رؤيتي لتطوير أداء المنتخب تختلف عما هو سائد، لقد جرّبنا كل الحلول وجميعها لم تنجح، ولذا علينا أن نفكر خارج الصندوق حتى لا نرتكب الأخطاء نفسها وأن نبتعد على المجاملات وألّا نجعل من المدرب الشماعة التي نعلق عليها كل فشل، ولقد تطورت الإمارات في جميع المجالات باستثناء كرة القدم، على الرغم من أننا من أفضل الدول في العالم على مستوى البنية التحتية.

وتابع: نحتاج إلى خطة بعيدة المدى وشاملة لمستقبل كرة الإمارات ومتابعة تنفيذها بدقة، ولدي فكرة بسيطة تشمل إطلاق 3 فئات عمرية تحت 13 عاماً وتحت 16 عاماً وتحت 18 عاماً، ثم اختيار 30 لاعباً من كل فئة عبر إجراء منافسات بين منتخبات المناطق، وابتعاث هؤلاء اللاعبين للتدريب والدراسة في ألمانيا التي تتميز كرتها بالاحتراف والانضباط، ومشاركة اللاعبين في تجمعات بواقع مرتين في الشهر للعب مباريات ودية ضد فرق ألمانية، وهؤلاء اللاعبون هم من يمثل المنتخبات في المسابقات الآسيوية وغيرها، وسنحصل بعد 7 أو 8 سنوات على جيل مختلف من اللاعبين بإمكانهم اللعب على مستوى عالٍ ومنافسة أقوى المنتخبات.

مسؤولية

وعن رأيه في النصر، رفض خالد إسماعيل تحميل المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش مسؤولية الأداء المتواضع للفريق في بداية الموسم، وقال: يجب ألّا يكون المدرب شماعة نعلق عليها نتائج الفريق، فالجميع يتحمل المسؤولية ولكن اللاعبين هم الأساس، وللمدرب دور محدد يقوم به ولكن المهام الأكبر ملقاة على عاتق اللاعبين.

وأضاف: النصر يعاني بعض السلبيات، ويجب على الإدارة أن تحتاط من الآن حتى لا يتكرر سيناريو الموسم الماضي، وأن تتخذ قرارات سريعة مع اللاعبين والمدرب لتصحيح الأخطاء قبل تراكمها.

وأكد خالد إسماعيل أن النصر يواجه صعاباً عديدة منذ عدة مواسم وأن الأخطاء نفسها تتكرر من حين لآخر، وتابع قائلاً:

لا ألوم الإدارة الحالية لأن ما يحدث نتيجة تراكمات قديمة ولكن يجب العمل بصدقية حتى نخرج من هذه الدوامة، ونستعيد مكانتنا. وبخصوص قدرة النصر على استعادة لقب الدوري الغائب منذ 4 عقود عن الفريق، أوضح خالد إسماعيل أن المنافسة على اللقب تحتاج إلى عمل كبير وتخطيط مستقبلي وهو ما يفتقده العميد في الوقت الحالي.

وأشار خالد إسماعيل إلى أن النصر يفتقد منذ فترة طويلة اللاعب القائد، قائلاً: لا أقصد اللاعب الذي يحمل شارة الكابتن وإنما اللاعب الذي يقوم بعدة أدوار في الملعب.