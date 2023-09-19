البطران: العمل في نادي الإمارات جماعي لا فردي

قال يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات إن العمل في ناديه ((جماعي)) وليس ((فردياً))، وإن القرارات تتم بالتشاور، مؤكداً أن ملف التعاقدات وكل الخطوات التي تمت سابقاً، كانت بمشاركة جماعية، رافضاً أن ينسب إليه نجاح صفقة التعاقد مع الأسباني باكو الكاسير عن طريق الإعارة من نادي الشارقة. وأضاف: الإدارة هي التي أنجزت الصفقة وهي التي تعمل وليس يوسف البطران فقط.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، أن طموح ((الصقور)) في دوري المحترفين بلوغ المنطقة الدافئة وليس البقاء فقط، ذاكراً أن ناديه صاحب بطولات وتاريخ ومن الطبيعي أن يرفع سقف طموحه خاصة بعد الصفقات الجيدة التي أبرمها.

دور الجمهور

وقال البطران إن المساندة الجماهيرية للفريق أهم عنصر في تحقيق النجاح، مبيناً أن استمرار التدافع الجماهيري بذات الطريقة التي حدثت في مباراة عجمان بالجولة الثانية من الدوري يسهم في تحقيق الانتصارات لأن الجمهور، حسب قوله، يلعب دوراً مؤثراً في رفع معنويات اللاعبين وبث الحماس في نفوسهم.

وعلق البطران على ثنائية إنييستا والكاسير وقال إنهما جزء من منظومة الفريق، ذاكراً أن ((الصقور)) يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين والفوز في أرضية الملعب مسؤولية كل فرد ينال فرصة المشاركة وثقة المدرب وليس على لاعب بعينه، وأضاف: نؤمن بالجماعية في الإدارة وبأهمية دور الجمهور والأقطاب، وبالجماعية في أرضية الملعب أيضاً، ونرفض أن نضع الضغط على لاعب أو لاعبين لنرمي عليهما كامل المسؤولية أو أن نجعلهما سبباً للانتصارات أو الخسارة، كل لاعب له دور ومهمة يؤديها تكمل مهمة زميله.

وأشار يوسف البطران إلى أن مجلس الإدارة يخطط حالياً لمفاجأة سارة سيتم الكشف عنها في الأيام المقبلة، مبيناً أن المفاجأة لا علاقة لها بالتعاقدات، ذاكراً أن هنالك صفقات قادمة لدعم صفوف الفريق لكن المفاجأة تخدم مسيرة النادي ومستقبله وبعيداً عن فريق الكرة.

جدية المفاوضات

من جانبه عبر باكو الكاسير عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الصقور، شاكراً الإدارة والجهاز الفني على الثقة، وقال إنه اختار الانضمام إلى كشوفاته رغم العروض التي وصلت إليه من بعض الأندية خارج الدولة لجدية الإدارة في المفاوضات ولأنه رأى أن النادي هو المكان المناسب له، مشيراً إلى أن وجود زميله السابق في برشلونة أندريس إنييستا مع الصقور شجعه على الموافقة.

وأكد الكاسير أنه عازم على تقديم الإضافة المطلوبة التي ينتظرها منه الجمهور وإدارة النادي، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه اللاعبين لأجل تحقيق النتائج التي ترضي التطلعات وتضع الفريق في مركز جيد بجدول ترتيب الدوري.