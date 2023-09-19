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نتائج خورفكان تقود العنبري لترك منصبه

9/19/2023 4:38:34 AM
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رفع المدرب عبد العزيز العنبري المدير الفني لخورفكان، حصيلة المدربين المغادرين لأنديتهم في دوري أدنوك للمحترفين إلى 3 مدربين، بعد رحيل الصربي ماركوف مدرب حتا، ومدرب الإمارات محمد الجالبوت، ليكون الدور على العنبري الذي غادر منصبه إثر تذبذب نتائج ((النسور)) خلال الموسم الحالي، وكذلك في الموسم الماضي الذي عانى فيه خورفكان كثيراً، وكان مهدداً بالهبوط إلى دوري الأولى.

وبالعودة لإحصائيات العنبري مع ((النسور))، نجد أنه تمكن من تحقيق الفوز على حتا في افتتاحية الدوري وخسر أمام شباب الأهلي، فيما ودع كأس ((ADIB)) بعد التعادل مع كلباء بهدف ذهاباً والهزيمة بخماسية في الإياب وهى الهزيمة التي وضعت حداً لمسيرة ((العنبري)) مع أبناء الخور.

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