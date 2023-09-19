نتائج خورفكان تقود العنبري لترك منصبه

نتائج خورفكان تقود العنبري لترك منصبه
التاريخ
9/19/2023 4:38:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
رفع المدرب عبد العزيز العنبري المدير الفني لخورفكان، حصيلة المدربين المغادرين لأنديتهم في دوري أدنوك للمحترفين إلى 3 مدربين، بعد رحيل الصربي ماركوف مدرب حتا، ومدرب الإمارات محمد الجالبوت، ليكون الدور على العنبري الذي غادر منصبه إثر تذبذب نتائج ((النسور)) خلال الموسم الحالي، وكذلك في الموسم الماضي الذي عانى فيه خورفكان كثيراً، وكان مهدداً بالهبوط إلى دوري الأولى.
وبالعودة لإحصائيات العنبري مع ((النسور))، نجد أنه تمكن من تحقيق الفوز على حتا في افتتاحية الدوري وخسر أمام شباب الأهلي، فيما ودع كأس ((ADIB)) بعد التعادل مع كلباء بهدف ذهاباً والهزيمة بخماسية في الإياب وهى الهزيمة التي وضعت حداً لمسيرة ((العنبري)) مع أبناء الخور.
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