«أبوظبي للزوارق السريعة» بطل العالم بمونديال فورمولا2

حقق فريق أبوظبي للزوارق السريعة، لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 لموسم 2023، بعد أن حصد زورق أبوظبي 35، بقيادة راشد القمزي، المركز الثاني، عبر الجولة قبل النهائية، والتي أقيمت في مدينة بيسو البرتغالية، وليصل إلى النقطة رقم 55، في صدارة الترتيب العام للبطولة، ويحسم أيضاً اللقب قبل نهاية البطولة بجولة كاملة.

وحقق لقب هذه الجولة، المتسابق الليتواني إدراجس ريابكو، بعد أن انطلق في الصدارة منذ الدورة الأولى، في حين حافظ راشد القمزي على المركز الثاني حتى نهاية السباق، مفضلاً عدم المجازفة، وإنهاء المنافسة بأعلى رصيد من النقاط، من أجل الوصول للهدف، وهو التتويج ببطولة الموسم، وشهدت الجولة الثالثة أيضاً حلول زورق أبوظبي، بقيادة منصور المنصوري، في المركز الثالث أيضاً، كي يتوج الفريق بميداليتين في هذه الجولة، بالإضافة إلى حصد لقب الموسم، والاحتفال بالفوز مبكراً، قبل الجولة النهائية في مدينة فيلا فيلها الأسبوع القادم، واستعاد فريق أبوظبي بهذه النتيجة، لقب البطولة التي حققها للمرة الأخيرة في موسم 2021 بجدارة، بعد أن عانق منصة التتويج في الجولات الثلاث الأولى للبطولة.

عمل دؤوب

وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن استعادة الفريق للقب، جاءت بعد عمل دؤوب ومتواصل للطاقم الفني والإداري للفريق، قبل بداية الموسم، والتحضير المبكر من أجل المنافسة.

وقال سالم الرميثي: بدأ راشد القمزي منذ الجولة الأولى بقوة، بتحقيق المركز الأول، وواصل ذلك في الجولة الثانية، بإحراز المركز الأول أيضاً، واستمر على نفس النهج في الجولة الثالثة من البطولة، وحل ثانياً، كي يحصد اللقب بفارق النقاط عن أقرب منافسيه، وبغض النظر عن النتيجة التي سيحققها في الجولة الرابعة الختامية.

اللقب الرابع

وعبّر نجم فريق أبوظبي راشد القمزي، الذي أحرز اللقب العالمي الرابع له، عن الفرحة الكبيرة بالوصول إلى هذه المكانة المتميزة على خارطة المنافسة.

وبالرغم تتويجه رسمياً، إلا أن راشد القمزي أكد أنه سيخوض الجولة الرابعة الختامية الأسبوع المقبل، بطموح الفوز، وتحقيق المركز الأول أيضاً، خاصة أنه سيدخل الجولة بأريحية كبيرة، وبدون ضغوط، وبالتالي، سيحاول أن ينهي الموسم أيضاً على المنصة في جولة الختام.