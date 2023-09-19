فوكس يتقدم في «السباق إلى دبي» للغولف

تقدم النيوزيلندي ريان فوكس إلى المركز الثالث في ترتيب ((السباق إلى دبي)) لجولة دي بي ورلد للغولف، بعدما توج أول من أمس بلقب بطولة ((بي إم دبليو بي جي أيه)) في ملعب وينتورث العريق في إنجلترا. ويعتبر هذا أول لقب للنيوزيلندي في إحدى بطولات سلسلة ((رولكس)) وتشمل إلى جانب هذه البطولة الإنجليزية، بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، بطولة جينيسيس الإيرلندية المفتوحة، وبطولة جولة دي بي ورلد الختامية للموسم التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر.

وحسم فوكس لقب البطولة بعدما أنهى المنافسات برصيد 18 ضربة تحت المعدل، ليكسب 1335 نقطة والجائزة المالية التي تتجاوز مليوناً ونصف المليون دولار أمريكي، ليتقدم 27 خطوة دفعة واحدة، ويصبح بالمركز الثالث برصيد 2.345 نقطة في الترتيب الصادر أمس لـ((السباق إلى دبي)) بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وسبق لفوكس أن توج العام الماضي بلقب بطولة رأس الخيمة كلاسيك للغولف، وهو الذي ينحدر من عائلة رياضية في ألعاب رياضية مختلفة، حيث كان والده نجماً في صفوف منتخب نيوزيلندا للرجبي، وجده كان لاعباً في منتخب الكريكت. وكان الإنجليزي أرون راي الذي حل وصيفاً في البطولة الإنجليزية صاحب أكبر تقدم على سلم ترتيب ((السباق إلى دبي)) هذا الأسبوع، بعدما قطع 172 خطوة دفعة واحدة ليصبح بالمركز 54 برصيد 733 نقطة.