«كأس آيزنهاور» للغولف 18 أكتوبر في أبوظبي

يشهد نادي أبوظبي للغولف بطولة العالم لمنتخبات الهواة الرجال ((كأس آيزنهاور)) في الفترة من 18 وحتى 21 أكتوبر المقبل، بينما تقام بطولة العالم للسيدات ((كأس إسبيريتو سانتو)) في الأسبوع التالي. ومن المقرر أن تضم البطولتان 36 دولة.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: ((يسعدنا استضافة بطولة العالم لمنتخبات الهواة التي تعد إضافة مهمة أخرى إلى رزنامة أبوظبي الرياضية الدولية)). وأضاف: ((توفر كأس آيزنهاور للرجال، وكأس إسبيريتو سانتو للسيدات لمواهب الغولف لدينا الفرصة للعب جنباً إلى جنب مع نخبة لاعبي الغولف الهواة)). وقال اللواء الطيار ((م)) عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف: ((عملت اللجنة المنظمة للبطولة جنباً إلى جنب مع اللجنة المنظمة المحلية بشكل مكثف على مدار الـ12 شهراً الماضية للوصول إلى هذه المرحلة النهائية من التحضيرات)).

وتابع: ((نتطلع إلى استضافة أفضل لاعبي الغولف الهواة من الجنسين في العالم، وأفضل الاتحادات، في نادي أبوظبي للغولف، وأود أن أشكر شركاءنا في مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، على دعمهم وإسهامهم في جعل هذه البطولة ممكنة)).