هجوم بطائرات مسيّرة على مدينة لفيف الأوكرانية ودويّ انفجارات



هزت انفجارات مدينة لفيف بغرب أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إذ قال مسؤولان بالمنطقة إن الهجوم الروسي أصاب رجلا وتسبب في حريق كبير بأحد المستودعات الصناعية.

وقال مكسيم كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف على تيليجرام "تم العثور على امرأة ورجل تحت الأنقاض في لفيف.. المعلومات الأولية تشير إلى أن المرأة لم تصب بأذى. الرجل في حالة خطيرة".

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل. ولم يعرف حتى الآن حجم الهجوم وحجم الأضرار بالكامل. وليس يكن هناك تعليق من روسيا بعد.

وقال رئيس بلدية المدينة أندريه سادوفي إنه تم تعليق الإنذارات من الغارات الجوية في حوالي الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، أي بعد ثلاث ساعات من إصدارها.

منذ بداية الحرب في فبراير شباط 2022، نفذت روسيا هجمات لا حصر لها على الأراضي الأوكرانية بعيدا عن الخطوط الأمامية بهدف تدمير البنى التحتية الحيوية بالنسبة للدفاع والطاقة والزراعة في كييف.

لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في وقت متأخر من يوم الاثنين أن الهجوم الذي أشارت تقارير إلى أنه روسي وأودى بحياة 17 شخصا على الأقل في وقت سابق من الشهر الجاري في سوق مزدحمة بمدينة كوستيانتينيفكا بشرق أوكرانيا يبدو أنه "حادث مأساوي" كان مسؤولية أوكرانيا.

وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم في ذلك الوقت، قائلا إن روسيا كانت وراءه.

وقالت الصحيفة "الأدلة التي جمعتها وحللتها نيويورك تايمز، منها شظايا صواريخ وصور أقمار صناعية وروايات شهود ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تشير بقوة إلى أن الضربة الكارثية كانت نتيجة صاروخ دفاع جوي أوكراني أخطأ هدفه تم إطلاقه من نظام الإطلاق بوك".

ولم تتمكن رويترز من التحقق مما جاء في التقرير. ولم يصدر تعليق حتى الآن من أوكرانيا أو روسيا.