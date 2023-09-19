رامافوسا: نعمل على تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا الأمريكي 10 سنوات أخرى



قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، في حوار المائدة المستديرة لأعمال التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا في نيويورك، إن سلطات جنوب أفريقيا تعمل مع الإدارة الأمريكية من أجل تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا "أجوا" لمدة 10 سنوات أخرى.



وأضاف رامافوسا أن جنوب أفريقيا تريد تمديد اتفاق الوصول التفضيلي إلى الأسواق قبل انتهاء صلاحيته في عام 2025، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال رامافوسا "لا تزال الولايات المتحدة شريكا اقتصاديا مهما جدا في التجارة والاستثمار، حيث توجد إمكانات كبيرة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر".

وأضاف رامافوسا أن هناك 600 شركة أمريكية مقرها في جنوب أفريقيا، تحقق إيرادات تزيد على 30 مليار دولار سنويا.

وقال رامافوسا "ستجد المزيد من الشركات قيمة في التواجد في جنوب أفريقيا في المرحلة المقبلة من نمونا"