رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية المصرية راسخة وتستند لإرث من التوافق والمحبة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار المستدام.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - بأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي هنأ سموه بالإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال إنجازها أطول مهمة عربية فضائية في تاريخ العرب.. معرباً عن تمنياته للإمارات مزيداً من التقدم في مختلف المجالات.







تدوين

ودون صاحب السمو رئيس الدولة عبر حسابه في منصة ((x)): ((سعدت بلقاء أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبوظبي. العلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية وراسخة، تستند إلى إرث كبير من التوافق والتضامن والمحبة. والإمارات حريصة دائماً على التشاور مع أشقائها لما فيه خير بلداننا وشعوبنا، واستقرار المنطقة وتنميتها)).

واستعرض سموه والرئيس عبد الفتاح السيسي مسارات التعاون خاصة في المجالات الحيوية التنموية والاقتصادية والاستثمارية والفرص الواعدة لتوسيع آفاقها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.. مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على إيجاد حلول سلمية للأزمات في المنطقة من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية بما يعزز أسس السلام والاستقرار الإقليميين.

استضافة

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((cop28)) الذي تستضيفه الدولة في نوفمبر وأهميته في مواصلة دفع العمل المناخي الجماعي المشترك خاصة في مجالات الاستدامة والحفاظ على موارد البيئة بما يعود بالخير والنماء على الجميع ويسهم في تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية.

وأكد سموه والرئيس المصري حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بين البلدين وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية لضمان الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتحقيق تنميتها والازدهار المستدام لشعوبها.

وصول

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل أمس إلى الدولة، حيث كان صاحب السمو رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه في مطار أبوظبي، وقد رافق سموه الرئيس المصري للسلام على رواد الفضاء الإماراتيين على أرض المطار ـ الذي أقيم فيه حفل استقبال رسمي وشعبي بمناسبة عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن ــ وهنأ الرئيس السيسي فريق العمل بالإنجاز الذي حققه سلطان النيادي، مؤكداً أن هذا الإنجاز مصدر فخر لكل عربي ومتمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم في مختلف المجالات.

حضور

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية.. فيما حضره من الجانب المصري اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.











