محمد بن زايد ومحمد بن راشد: فرحة وطن ونقطة مضيئة في رحلة الإمارات بالاستثمار في الإنسان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن عودة رائد الفضاء سلطان النيادي فرحة وطن ونقطة مضيئة في رحلة الإمارات في الاستثمار في الإنسان.







تدوين

ودون صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حسابه في منصة ((x)): ((شاركت وأخي محمد بن راشد، شعب الإمارات في الاحتفاء بعودة ابننا رائد الفضاء سلطان النيادي. فرحة وطن يفخر بأبناء رفعوا اسمه إلى عنان السماء. سلطان نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب، ورمز لطموح وطن لا تحده حدود، وبإذن الله بأمثاله من شبابنا ستظل رايتنا عالية وإنجازاتنا متواصلة)).

رحلة

بدوره دون صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، عبر حسابه في منصة ((x)): ((استقبلت رفقة أخي محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عائداً لأرض الوطن بعد رحلة استمرت 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية ليكون أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في الفضاء.

وصول سلطان النيادي يمثل محطة رئيسية في مسيرة التطور العلمي لدولة الإمارات... ويمثل أيضاً نقطة مضيئة في رحلة الإمارات في الاستثمار في الإنسان التي بدأها المؤسسون ونكملها اليوم.

مستمرون بإذن الله في إرسال المزيد من رواد الفضاء من شبابنا وشاباتنا.. ومستمرون في إطلاق المزيد من المشاريع العلمية والبحثية والاستكشافية في الفضاء وفي الأرض.. ومستمرون بإذن الله في الاستثمار في الإنسان.. وفي الإيمان والثقة والتمكين لأبنائنا وبناتنا)).

احتفاء

واحتفت دولة الإمارات رسمياً وشعبياً خلال حفل استقبال أقيم في مطار أبوظبي الجديد بمناسبة عودة سلطان النيادي للتعبير عن الفخر والاعتزاز بالإنجاز التاريخي الذي حققه باسمها والعرب جميعاً بعد إنجازه أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.. وقدم فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية عرضاً في سماء المطار.. فيما شاركت فرق الفنون الشعبية ((العيالة)) بعروضها احتفاء بهذه المناسبة.

وشارك في حفل الاستقبال.. سمو الشيوخ والمسؤولون وعائلة سلطان النيادي ومختلف فئات المجتمع من طلبة مدارس وموظفي جهات حكومية وخاصة من جميع القطاعات وأفراد أعربوا عن سعادتهم بعودته، ووجهوا رسالة فخر واعتزاز بما حققه وإخوانه من أبناء الإمارات من إنجازات تعزز إسهاماتها الدولية ومبادراتها في مجال الفضاء وعلومه وبما يعود بالخير على مستقبل الإنسانية.





