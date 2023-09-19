دائرة القضاء في أبوظبي تحذر من عروض استقدام العمالة المساعدة

حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من الانسياق وراء عروض المكاتب الوهمية لاستقدام العمالة المساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الدائرة أن تلك الإعلانات تتخذ شكل

إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية استقدام عمالة مساعدة في أقرب وقت وبمقابل مبالغ مالية بسيطة مصحوبة بصورة أو مقطع فيديو للعاملة.

وحددت الدائرة 3 أسباب لانسياق البعض وراء تلك الإعلانات الوهمية وهي:

-1 قلة وعى الأفراد تجاه كيفية التحقق من رخص مكاتب الاستقدام المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

-2 استغلال المحتال مواسم الطلب والحاجة إلى العمالة المساعدة.

-3 عرض تكلفة استقدام أرخص من المكاتب المرخصة.

كما حددت الدائرة الأضرار الناجمة عن الانسياق وراء الإعلانات الوهمية فيمايلي:

خسارة الأموال.

صعوبة الوصول إلى الجناة.

قد تكون العاملة مخالفة لقانون الإقامة.

وقدمت الدائرة نصائح للوقاية من هذه الظاهرة كمايلي:

1 التعامل مع المكاتب الرسمية المرخصة لاستقدام العمالة المنزلية يمثل دائما الطريق الآمن.

2- التحقق من مكاتب الاستقدام المعتمدة عبر الموقع الإلكتروني الوزارة الموارد البشرية والتوطين.

3- الاتصال بالرقم 590000 600 للتثبت من مدى موثوقية الجهات المروجة للعمالة المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.











