عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية في نيويورك العلاقات الثنائية وملف المناخ

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في نيويورك، عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلا على حدة.

فقد التقى سموه معالي إيفيتسا داتشيتش، النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية صربيا، ومعالي السناتور الدكتور زمبري عبدالقادر، وزير خارجية ماليزيا، ومعالي أيما تور فوس، وزيرة خارجية إمارة أندورا، ومعالي جليل عباس جيلاني، وزير خارجية باكستان.

وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات الصداقة وآفاق التعاون الثنائي في عدة قطاعات، ومنها الاقتصادي والتجاري والثقافي والاستثماري والطاقة والسياحة والتعليم والأمن الغذائي.

كما تناولت المباحثات عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لاسيما التغير المناخي، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأطلع سموه وزراء الخارجية على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" التي تعقد في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة "إكسبو دبي".

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم وفي مقدمتها التغير المناخي تتطلب جهدا دوليا مشتركا وحلولا إبداعية لإحداث التحول المنشود في مسار العمل المناخي العالمي، مشيرا إلى أن "COP 28" يزخر بالتطلعات والفرص التي تتيح بناء شراكات بناءة ومثمرة بين الدول المشاركة كافة، بما يقود إلى حلول عملية وفعالة ومدروسة لأزمة المناخ.

كما أعرب سموه خلال لقاءه أصحاب المعالي وزراء الخارجية، عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات ودولهم، مؤكدا الحرص على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الأهداف التنموية للجميع.

وفي السياق ذاته ، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، معالي برونو رودريجيز، وزير خارجية كوبا، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وعقب اللقاء وقع سموه ومعالي برونو رودريجيز، مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد العالي للعلاقات الدولية "راؤول روا غارسيا" في كوبا.

حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.