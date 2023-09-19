موسكو وبكين.. مواقف متطابقة حول أمريكا وأوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو وبكين لديهما مواقف متطابقة بشأن الولايات المتحدة وحل النزاع في أوكرانيا. وفي بيان نشر إثر محادثات بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الصيني وانغ لي، أشارت الوزارة إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين.

وشدد على مواقفهما المتطابقة حيال تصرفات الولايات المتحدة على الساحة الدولية وبينها تلك المناهضة لروسيا والصين. وأضاف البيان: «بحث الطرفان بالتفصيل في الوضع الراهن في أوكرانيا وأشارا إلى عبثية محاولات حل الأزمة من دون أخذ مصالح روسيا في الحسبان خصوصا من دون مشاركة روسيا».

ويزور وانغ روسيا منذ الاثنين، لإجراء محادثات متعلقة بالأمن. وتستمر زيارته حتى الخميس. وهي أحدث زيارة لمسؤول رفيع المستوى بين البلدين بعد سلسلة من اللقاءات في الآونة الأخيرة.

من جهة أخرى، أبلغ لافروف نظيره الصيني بالنتائج الرئيسية لزيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا من 12 سبتمبر إلى 17 منه، فيما أطلعه وانغ يي على محادثاته مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان.

وتشدد موسكو وبكين دائماً على صلابة شراكتهما وتعاونهما الاقتصادي والعسكري اللامحدود. وعلى صعيد النزاع في أوكرانيا، تحاول الصين أن تتخذ موقفاً محايداً رغم دعمها العلني للكرملين. ونشرت في فبراير وثيقة من 12 نقطة حول النزاع قابلته الأسرة الدولية بالتشكيك.

وخلال لقاء الوزيرين، قال وانغ لنظيره الروسي إن الخطة تأخذ في الاعتبار الهواجس الأمنية لكل الأطراف وتدعم اجتثاث جذور النزاع، على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وأكد أن صداقة جوار دائمة وتعاوناً استراتيجياً بين الصين وروسيا سيستمران في المساهمة في تطور كل من البلدين وفي تنشيطهما.