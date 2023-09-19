حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف
التاريخ
9/19/2023 4:38:01 AM
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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،
مرسوماً أميرياً يستبدل بموجبه مسمى "هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف" ليصبح "دار الوثائق في إمارة الشارقة" ويكون ولي عهد الشارقة رئيساً للدار.
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