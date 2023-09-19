حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً يستبدل بموجبه مسمى "هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف" ليصبح "دار الوثائق في إمارة الشارقة" ويكون ولي عهد الشارقة رئيساً للدار.

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